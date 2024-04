ORNELLA SARA: guarda in anteprima il video “Come sabbie mobili”

“Come Sabbie Mobili” è il singolo d’esordio di Ornella Sara, disponibile da venerdì 29 marzo per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy.



Il brano nasce da un’esigenza di esternare i propri conflitti interiori: il paesaggio sonoro risulta volutamente cupo, quasi ansiogeno, per esprimere al meglio la complessità e incomunicabilità del tormento provato dalla giovane cantautrice napoletana. Attingendo dal mondo dell’urban e del R&B, Ornella Sara infonde il suo singolo di debutto con ritmi pulsanti e melodie ipnotiche, che culminano nel ritornello in levare che invita l’ascoltatore a perdersi nella musica, trascendendo i confini del genere.

Come Sabbie Mobili

“In ‘Come sabbie mobili’ ritrovo tutta me stessa. Scriverlo è stato sicuramente uno strumento di sfogo, ma essendo il primo brano che abbia mai scritto, lo considero anche uno strumento per vincere i conflitti di cui esso parla. Un modo per mettersi finalmente in gioco.”

“Come Sabbie Mobili” si presenta come un viaggio metaforico introspettivo: il singolo d’esordio di Ornella Sara descrive in musica il processo arduo ma trasformativo che permette di emergere vittoriosi dalla morsa soffocante delle sabbie mobili interiori.

ORNELLA SARA

Ornella Sara Donelli, è una cantautrice classe ‘97 di origini campane. Coltiva la passione per la musica sin da bambina insieme a suo fratello; successivamente, all’età di 18 anni, inizia a studiare canto e chitarra, scrivendo i primi brani inediti. Nel frattempo, fa esperienza con la musica dal vivo cantando in una band di quattro elementi. Nel 2024 il suo primo inedito da solista “Come Sabbie Mobili”.

https://www.instagram.com/ornella__sara



CREDITI CANZONE

Scritto e Composto da: Ornella Sara Donelli

Prodotto da: Davide Gobello

Label: Zoo Dischi

VIDEO

prodotto da Zoo Dischi

Recorded in Rome

Video by Luca Fantini

Make up by Tonya Pelagi