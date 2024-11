NAVENERA: guarda in anteprima il video “Davvero”

“Davvero” è il primo singolo estratto dall’album In Fondo dei NavenerA, mio novissimo progetto. La verità, la sincerità, e l’idea di mettermi a nudo senza filtri sono concetti che permeano tutto l’album, ma nel testo di “Davvero” ho preferito essere più ermetico, e usare immagini evocative che possano lasciare spazio a diverse interpretazioni e suggerire emozioni diverse.

Le profondità degli oceani e quelle del nostro animo nascondono misteri più grandi di noi, impossibili da capire, e spesso rimaniamo disorientati di fronte all’abisso.

Gli strumenti fanno il loro lavoro: i sintetizzatori raccontano una storia di spettri avvolti dalla nebbia, gli arpeggi di chitarra risvegliano la malinconia struggente dell’adolescenza, il basso e la batteria con il loro incedere inesorabile ci ricordano che si tratta di una storia vera”. Marco “Ciuski” Barberis

In Fondo

In Fondo è un album di canzoni ma anche una graphic novel scritta da Marco “Ciuski” Barberis e disegnata da Massimo Blangino.

Album e graphic novel costituiscono una sorta di concept in cui la narrazione e le immagini si intrecciano con i testi delle canzoni, e le storie raccontate hanno spesso gli stessi protagonisti e le stesse ambientazioni; sono storie di pirati, di ribellione, di liberazione. L’idea nasce dall’urgenza di dare voce agli oppressi di tutte le specie: animali, umani, imprigionati, sfruttati, usati come cavie, stravolti nella loro identità e privati di dignità e libertà. Le canzoni esprimono in modo inequivocabile la sensibilità antispecista di Marco che ha voluto dargli vita utilizzando non solo la musica ma anche la grande potenza espressiva dei disegni di Massimo Blangino. Le canzoni sono la colonna sonora del libro a fumetti anche se la lettura come l’ascolto sono viaggi che si possono fare anche separatamente.

NavenerA

NavenerA è il nuovissimo progetto di Marco “Ciuski” Barberis, attivo sulla scena musicale italiana da oltre 30 anni; è stato batterista in band e progetti come: Ustmamò, Mau Mau, Cristina Donà, La Crus, Feel Good Productions, Mao, Sushi, Madaski, Mallory Switch, Mirsie, Michael McDermott.

All’inizio del 2023 nasce in Marco l’idea di raccogliere una decina di canzoni, scritte precedentemente, e dargli nuova vita. Nasce così il progetto NavenerA dove Marco, per la prima volta si mette in gioco come cantante.