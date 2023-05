GLORIAAN: guarda in anteprima il video “Breaking Myself Mending you”

“Breaking myself mending you” è un pezzo che parla di sacrificio: “Mi sto spezzando per aggiustare te” o anche “mi sto ammalando mentre curo te”.

E’ una situazione da cui siamo passati più o meno tutti: l’altruismo viene più facile quando si ha davanti qualcuno che sembra molto bisognoso, ma non tutti coloro che si disperano soffrono davvero quanto crediamo ed è qui che scatta il sacrificio.Ci si impegna per qualcosa o qualcuno tanto da perdere sé stessi finché non ce ne si accorge e si torna a respirare, “I’m breathing again” nello special.

Un brano musicalmente più soft rispetto al precedente singolo “Junkie“, ma ha in sé degli aspetti più duri nelle chitarre distorte e nella batteria sul ritornello, che creano contrasto con la voce e con i suoni più delicati dell’elettronica e degli arpeggi.

Verso la fine si apre anche vocalmente, a sostenere la forza della ripresa dei sensi. Si chiude con un accordo di piano che riporta la calma in sé.

Alla traccia segue un intenso videoclip diretto da Gianmarco Nazionale.

Gloriaan inizia ad esibirsi nella Milano alternativa a sedici anni, cantando e suonando cover rock anni 80. Dopo aver preso lezioni di canto e chitarra per diversi anni, dopo il diploma si trasferisce in UK dove intraprende un percorso al BIMM a Brighton.

Nel 2015, di ritorno dall’ Inghilterra decide di far parte come cantante e bassista dei Killin’ Baudelaire per il primo EP e per il tour.

Dopo un periodo di ricerca sia musicale che professionale nel 2022 produce il primo EP al 33Hz di Trezzo, con il produttore Frank Altare e, nello stesso anno, firma con l’agenzia di management Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Junkie” e l’ultimo “Breaking myself mending you“.