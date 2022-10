Torna nel 2023 WHEN WE WERE YOUNG: il festival di Las Vegas con headliner Blink-182 e Green Day

Dopo la prima edizione, che si terrà per 3 date soldout il 22, 23 e 24 Ottobre 2022 a Las Vegas e avrà come headliner My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne e Bring Me The Horizon, torna anche nel 2023 il festival When We Were Young.

Sabato 21 Ottobre 2023 saranno protagonisti a Las Vegas Festival Grounds i Blink-182, che tornano con la formazione originale composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, e i Green Day.

La line-up del festival comprende anche 30 Seconds To Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer, All Time Low, Yellowcard, Rise Against, Sum 41, Pierce the Veil, Gym Class Heroes, Michelle Branch, Thrice, Simple Plan, New Found Glory e molti altri…

Il prezzo per i biglietti non è certamente economico e si parte dai 250 dollari per la General Admission, 420 dollari per la GA+ (con servizi igienici climatizzati e corsia d’ingresso dedicata), 520 dollari per i VIP (con visuale VIP del mainstage e zone di ricarica) e le Cabana da 17000$ (che includono però 10 ingressi VIP).

Edizione 2023

Edizione 2022

Per info whenwewereyoungfestival.com