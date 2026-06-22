BLINK-182 + Pierce the Veil in concerto il 13 giugno a I-DAYS Milano 2027

A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2026 di I-DAYS Milano Coca-Cola arriva il primo grande annuncio di I-DAYS 2027 : i blink 182, la band californiana tornerà per la terza volta sul palco della concert series più importante d’Italia dopo le edizioni 2000, 2010 e 2017, un ritorno che conferma il ruolo centrale, in Italia e non solo, della manifestazione organizzata da Live Nation.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/4wo0AKL

su Vivaticket > https://tidd.ly/4oHEgcg

su Ticketmaster > https://www.rockon.it/blink182

I biglietti saranno disponibili su MY LIVE NATION dalle 10:00 di giovedì 25 giugno e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 26 giugno.

BLINK-182

Provenienti dalla California del Sud, i blink 182 si sono affermati attraverso epoche e generazioni come una delle band più influenti di questo secolo. Ad oggi, il trio – Mark Hoppus [basso, voce], Tom DeLonge [chitarra, voce] e Travis Barker [batteria] – ha venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo, ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® Award, ha totalizzato miliardi di stream e ha raggiunto la vetta delle classifiche globali. Con inni come “All The Small Things“, “What’s My Age Again?”, “I Miss You“, “Feeling This” e molti altri, il loro catalogo comprende il disco di platino “Dude Ranch” [1997], il 5 volte platino “Enema of the State” [1999], il 2 volte platino “Take Off Your Pants and Jacket” [2001] e il 2 volte platino “blink-182” [2003]. Hanno conquistato ben due posizioni nella Top 10 della classifica “50 Greatest Pop Punk Albums of All Time” di Rolling Stone. Nel 2023, “ONE MORE TIME…” ha coronato una stagione di ritorno memorabile ottenendo il loro terzo debutto al numero 1 della Billboard 200 e dando il via a un imponente tour mondiale negli stadi.

Biglietti in vendita:

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I biglietti saranno disponibili su MY LIVE NATION dalle 10:00 di giovedì 25 giugno e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 26 giugno.

I-DAYS Milano Coca-Cola 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4t2sAlh

25 giugno 2026 – MAROON 5

Ippodromo Snai San Siro

03 luglio 2026 – Florence + The Machine

Ippodromo Snai San Siro + MANIC STREET PREACHERS + CLIFFORDS



05 luglio 2026 – FOO FIGHTERS

Ippodromo Snai la Maura + IDLES + FAT DOG

06 luglio 2026 – System of a Down

Ippodromo Snai la Maura + Queen of the stone age + Acid Bath

04 settembre 2026 – TONYPITONY

Ippodromo Snai San Siro



06 settembre 2026 – DAVID GUETTA

Ippodromo Snai San Siro

10 settembre 2026 – A$AP ROCKY

Ippodromo Snai San Siro

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4t2sAlh