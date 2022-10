SUM 41 + SIMPLE PLAN live a Bologna: i primi anni duemila sono ancora vivi e vegeti

Articolo di Chiara Bernini | Foto di Cesare Veronese

Nostalgia canaglia…sì grazie! Ieri sera all’Unipol Arena di Bologna si è tenuto uno storico doppio concerto che ha visto salire sul palco due delle band simbolo di chi l’adolescenza l’ha vissuta e forgiata nei primi anni duemila: Sum41 e Simple Plan.

Una serata tutta canadese che ha toccato l’Italia con questa unica data bolognese nel corso del world tour Does This Look All Killer No Filler?. Un nome insolito costituito dall’intelligente blend tra i titoli dei due primi album della band dell’Ontario (All Killer No filler e Does This Look Infected?) che proprio nel 2022 compiono rispettivamente ventuno e venti anni di vita. Un anniversario enorme, impossibile da non celebrare. E come festeggiare al meglio se non spartendo i palchi di mezzo mondo con i connazionali e coetanei Simple Plan? Un altro gruppo-emblema a cavallo tra vecchio e nuovo millennio che, sempre quest’anno, festeggia anche lui il ventennale del disco di debutto No Pads, No Helmets…Just Balls.

Sotto un’autentica congiunzione astrale pop-punk, ieri sera a Bologna si è quindi consumata una memorabile celebrazione delle carriere di due tra le band più iconiche degli ultimi vent’anni.

Il risultato è stato uno show di oltre tre ore che – con quel pizzico di nostalgia che non guasta mai – ha trascinato i fortunati presenti in un passato di ricordi scandito dalle note di Deryck Whibley, Pierre Bouvier & Co.

Ad aprire la serata ci ha pensato l’elettrizzante pop rock della bionda cantautrice britannica Cassyette, accendendo i motori di un’Unipol Arena che nel frattempo iniziava a riempirsi di fan impazienti e di tutte le età.

Pierre Bouvier dei Simple Plan (foto Cesare Veronesi)

Ma è quando salgono sul palco i Simple Plan che il palazzetto si desta definitivamente con un boato di esultanza. Il palco è semplice, solo tre stendardi che riportano il nome del gruppo su uno sfondo rosso. Loro, altrettanto. Vestiti di nero e bianco, con addosso le mitiche canottiere dai profondissimi scolli laterali che lasciano intravedere i numerosi tatuaggi.

Senza esitazione, partono subito in fila I’d Do Anything, l’intramontabile Shut Up! e la travolgente Jump. Il pubblico è già nelle loro mani. Ma Bouvier sconvolge tutti i presenti quando, con un perfetto accento, esulta in italiano: “Che figata Bologna! Siete il pubblico migliore di tutto il tour…Vi amo Italia!”. Probabilmente, dopo anni di assenza dal Bel Paese, nemmeno i Simple Plan si aspettavano una così calorosa accoglienza. E infatti continua a ricordarcelo.

La data bolognese è la più grande del tour nonché di tutti i loro concerti in terra nostrana. Seguono Jet Leg, la struggente Your love is a Lie, la old school Addicted. Ma è con l’eterna Welcome to My Life – ancora capace di conquistare i cuori dei presenti e trasformarli in una marea di braccia ondeggianti – che il gruppo apre una seconda metà del set piena di soprese.

Dopo la spensierata Summer Paradise – in cui la band gioca con i suoi fan, lanciando tra la folla dei grossi palloni gonfiabili – è il tempo di un medley con All Star, Sk8er Boi e Mr. Brightside.

Un mix creativo con cui i Simple Plan omaggiano le hit che hanno segnato il passaggio dagli anni ’90 ai ’00. Ma è sulle note di I’m Just a Kid che – con una proposta di matrimonio strappalacrime fatta dal palco da un fan alla sua ragazza – la serata si trasforma definitivamente in un momento indimenticabile per gli spettatori italiani.

Giorgio e la sua fidanzata si sono conosciuti proprio sulle note dei Simple Plan e, ieri sera, il coronamento del loro amore ha ricordato teneramente come un’intera generazione sia cresciuta sotto il segno del pop-punk e di come essa gli sia per sempre riconoscente. Dopo la parentesi romantica, c’è stato anche spazio per un simpatico siparietto di Chuck Comeau. Il batterista, sfanculando le restrizioni Covid che vieterebbero i musicisti di buttarsi in mezzo alla folla, si è infatti lanciato in un ipnotico crowd surf sulle teste dei fan, venendo trascinando da una parte all’altra dell’Unipol. L’esibizione dei Simple Plan si conclude con l’emozionante Perfect e, con le lacrime agli occhi, i ragazzi canadesi ringraziano affettuosamente il pubblico lasciando lo spazio ai Sum41.

I fan ormai sono carichi e, mentre sullo sfondo del palco appare la scenografia monumentale dei Sum41, in tutto il palazzetto si diffondono cori da stadio che seguono alcuni dei brani più famosi di band quali Blink-182, Green Day, Rancid, The Offspring e Ac/Dc.

i Sum 41 in concerto a Bologna (foto di Cesare Veronesi)

Sulla voce tenebrosa di Introduction to Distruction, i Sum41 fanno infine la loro attesissima apparizione su un palco da cui si protende uno spaventoso diavolo tutto rosso, dalle corna bianche enormi e con la bocca aperta come se volesse mangiarsi il pubblico.

I fan sono in delirio e Deryck, Dave, Tom, Cone e Frank si lanciano subito nella potentissima Motivation. Whibley è un folletto pazzo, biondissimo e piccolino, che salta da un lato all’altro del palco, suonando come un forsennato la sua chitarra e incitando il pubblico.

L’energia della musica dei Sum41 fa immediatamente aprire almeno tre o quattro buchi nel parterre dove fan nuovi e secolari si divertono scontrandosi in affascinanti moshpit. “Vedo che ci sono dei pazzi motherfuckers stasera. Mi piace! Ma mi raccomando ricordatevi che nessuno si deve fare male!” puntualizza saggiamente il frontman che nel frattempo ci ha già sfiancati suonando in fila The Hell Song, Over My Head e la durissima We’re all to Blame.

Si respira con l’emozionante War che unisce l’intero Unipol in un’unica voce commovente e da brividi. I Sum41 mancavano dalle scene italiane da qualche anno e, come i Simple Plan, anche per loro ieri sera ha rappresentato uno dei concerti italiani più grandi. “Ha tutto a che fare con l’amore!”, esclama Deryck, “E voi siete la mia famiglia!”. Sono evidentemente sconvolti dalla dimostrazione di affetto che il pubblico gli sta regalando.

Cone McCaslin, Tom Thacker e Dave Baksh dei SUM 41 in concerto a Bologna (foto di Cesare Veronese)

E, così, anche loro ci concedono una serie di chicche, tra cui un medley con My Direction, No Brain, Rythms e All Messed Up e una travolgente cover di We Will Rock You con cui fanno sedere tutti i presenti a terra. Più il concerto va avanti e più persone volano sulle teste del pubblico dimenandosi e godendosi un puro momento di gioia, mentre sempre più torsi nudi si contorcono spasmodicamente al ritmo sincopato di hit intramontabili come In To Deep o Makes No Difference.

L’encore sono tre, Reason, Mr. Amsterdam e l’incredibile Fat Lip. Su quest’ultima, i Sum41 ringraziano dal profondo del loro cuore, dimostrando la loro riconoscenza nei confronti di comuni persone che fanno sacrifici e affrontano spesso viaggi e spostamenti estenuanti solamente per passare qualche ora in compagnia dei loro idoli.

La commovente emozione è palpabile. I Sum41, tra un inchino e l’altro, non se ne vogliono proprio andare. E una volta che lo hanno fatto, dopo pochi minuti Deryck fa nuovamente il suo ingresso per regalarci un sorprendente quarto bis. Sul palco c’è solo lui e la chitarra classica con cui intona le note della struggente Best of Me, mentre il pubblico che si stava allontanando, torna incredulo sui suoi passi. Siamo tutti ancora lì, dopo più di venti canzoni, cantando a squarcia gola tutti insieme in un’ultima intima esecuzione che fa rigare di lacrime il viso di moltissimi.

E poi dicono che sia solo musica…

Sum41 – la scaletta del concerto di Bologna

Motivation

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

We’re All to Blame

Summer

War

Screaming Bloody Murder

My Direction / No Brains / Rhythms / All Messed Up

Under Class Hero

Walking Disaster

With Me

In Too Deep

Makes No Difference

Pieces

We Will Rock You

Still Waiting

Hooch



Encore:

No Reason

Mr. Amsterdam

Fat Lip

Simple Plan – la scaletta del concerto di Bologna

I’d Do Anything

Shut Up!

Jump

Jet Lag

Your Love Is A Lie

Addicted

Welcome To My Life

Iconic

Summer Paradise

All Star / Sk8er Boi / Mr. Brightside

Where I Belong

I’m Just A Kid

Perfect