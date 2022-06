TIM Summer HITS: il ritorno della musica nelle piazze

La grande musica torna live, in tv, on line ed in alcune tra le più suggestive piazze italiane.

Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva TIM Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in 7 puntate che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana: conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Prima tappa: Roma. Durante la conferenza stampa di presentazione di questo grande evento, tenutasi nella sala delle Bandiere in Campidoglio, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che hanno condiviso la gioia e l’orgoglio non solo per i 3 concerti gratuiti (ovvero usufruibili da tutti, a prescindere dalle proprie condizioni economiche) che si terranno nella splendida cornice di Piazza del Popolo, ma anche che Roma sia il punto di partenza di questa grande manifestazione, significativo del fatto che, grazie al forte impegno di sindaco e giunta, Roma si sta riappropriando della centralità che storicamente ha sempre avuto, in particolare negli eventi e nella musica.

Come fa notare il direttore Intrattenimento Prime Time RAI Stefano Coletta, in RAI dal Cantagiro manca un racconto musicale itinerante. La RAI per tanti anni non ha potuto accogliere questa offerta di servizio pubblico. Non tutti si possono permettere di andare a concerti live. Avere 7 serate con gli artisti di punta in una rete che è stata sede della musica è un’operazione perfetta ed un progetto che potrà fare tanta compagnia alle persone che della televisione fanno lo strumento di collegamento con il mondo. Delogu e De Martino sono entrambi rappresentati anche di quel lavoro di innovazione che RAI deve fare.

Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Tutte le serate saranno raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.

Non un programma televisivo che sbarca in radio, ma un programma televisivo fortemente voluto con la radio, sottolinea Gian Paolo Tagliavia, AD Rai pubblicità.

In queste serate faremo compagnia a molte persone che non possono lasciare il posto dove sono – conclude Stefano De Martino – quello che mi piace della televisione è il fine sociale. Per me è molto importante che, quando si accende la telecamera, noi entriamo nella casa delle persone. Questo è quello che fa di questo lavoro qualcosa di straordinario. Cerchiamo di essere degli alleggeritori e questa estate ce ne sarà particolarmente bisogno!

Per quanto riguarda le prime tre date del TIM Summer Hits, in Piazza del Popolo a Roma, la divisione degli artisti principali sulle singole serate sarà:

23 GIUGNO ORE 21.00:

BLANCO, COEZ, ELISA, ELODIE, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, LAZZA, MARRACASH, SANGIOVANNI.

24 GIUGNO ORE 21.00:

ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, GHALI, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LUIGI STRANGIS, MADAME, MARCO MENGONI, MICHAEL BUBLE’, NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI & LOLA INDIGO, TANANAI, UMBERTO TOZZI.

25 GIUGNO ORE 21.00:

ACHILLE LAURO, AIELLO, ALEX, ANNALISA e BOOMDABASH, BABY K, FABRIZIO MORO, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, GAIA, MIKA NEK, RAF, VALENTINA PARISSE

Dopo Roma, sarà il suggestivo borgo di mare di Portopiccolo, che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina, ad ospitare le nuove tappe TIM Summer Hits, martedì28 e mercoledì 29, mentre le date conclusive saranno a Rimini, capitale del divertimento romagnolo, venerdì 1 e sabato 2 luglio, in occasione della Notte Rosa, da piazzale Fellini.

La messa in onda andrà da giovedì 30 giugno a giovedì 11 agosto (domenica 17 luglio in sostituzione della serata di giovedì 21 luglio).