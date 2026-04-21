BLANCO: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Blanco, o Blanchito Bebe come la firma distintiva del suo alter ego artistico, si è esibito lo scorso 20 Aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Blanco Live 2026” – Il Tour nei Palazzetti

Blanco, il ragazzo prodigio esploso nel 2021 con l’album di debutto “Blu Celeste”, è finalmente tornato a esibirsi live.

Dopo i concerti allo stadio di San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma del 2023, e la lunga pausa che ne è seguita, Blanchito Bebe è tornato a esibirsi in concerto ripartendo dai palazzetti.

L’occasione è quella di presentare al pubblico il nuovo album uscito lo scorso 3 Aprile: “Ma”. Da questo, sono stati estratti i singoli “Maledetta Rabbia”, “Piangere a 90°”, “Anche A 20 anni Si Muore” e “Ricordi”.

Naturalmente, non mancano in scaletta alcuni dei brani simbolo della sua giovane carriera come: “Brividi”, “Nostalgia”, “Mi Fai Impazzire” e “Blu Celeste”.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Blanco a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

BLANCO – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Intro

Ti Voglio Bene Uomo

L’Isola Delle Rose

Paraocchi

Ladro Di Fiori

Anche A 20 Anni Si Muore

Finchè Non Mi Seppelliscono

Fuori Dai Denti

Sai Cosa C’È

Maledetta Rabbia

Peggio Del Diavolo

Belladonna

Lucciole

Piangere A 90°

Un Briciolo Di Allegria

Ricordi

Intro + La Canzone Nostra

Nostalgia

Los Angeles

Blu Celeste

Woo

Pornografia

Notti In Bianco

15 Dicembre

Innamorato

Mi Fai Impazzire



Brividi

Un Posto Migliore

Mà





