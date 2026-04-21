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BLANCO: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Blanchito Bebe segna il suo grande ritorno dal vivo con questo nuovo tour che ha fatto tappa anche a Firenze

Published

Blanco - Blanco Live 2026 - Il Primo Tour Nei Palazzetti - Nelson Mandela Forum Firenze

Foto di Luna La Chimia

Blanco, o Blanchito Bebe come la firma distintiva del suo alter ego artistico, si è esibito lo scorso 20 Aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Blanco Live 2026” – Il Tour nei Palazzetti

Blanco, il ragazzo prodigio esploso nel 2021 con l’album di debutto “Blu Celeste”, è finalmente tornato a esibirsi live.
Dopo i concerti allo stadio di San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma del 2023, e la lunga pausa che ne è seguita, Blanchito Bebe è tornato a esibirsi in concerto ripartendo dai palazzetti.

L’occasione è quella di presentare al pubblico il nuovo album uscito lo scorso 3 Aprile: “Ma”. Da questo, sono stati estratti i singoli “Maledetta Rabbia”, “Piangere a 90°”, “Anche A 20 anni Si Muore” e “Ricordi”.
Naturalmente, non mancano in scaletta alcuni dei brani simbolo della sua giovane carriera come: “Brividi”, “Nostalgia”, “Mi Fai Impazzire” e “Blu Celeste”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Blanco a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Blanco

BLANCO – La Scaletta Del Concerto Di Firenze


Intro
Ti Voglio Bene Uomo
L’Isola Delle Rose
Paraocchi
Ladro Di Fiori
Anche A 20 Anni Si Muore
Finchè Non Mi Seppelliscono
Fuori Dai Denti
Sai Cosa C’È
Maledetta Rabbia
Peggio Del Diavolo
Belladonna
Lucciole
Piangere A 90°
Un Briciolo Di Allegria
Ricordi
Intro + La Canzone Nostra
Nostalgia
Los Angeles
Blu Celeste
Woo
Pornografia
Notti In Bianco
15 Dicembre
Innamorato
Mi Fai Impazzire


Brividi
Un Posto Migliore


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