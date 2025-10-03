Connect with us

TOM SMITH: ascolta il singolo “Leave” del frontman degli Editors

Tom Smith, Photo credit: Edith Smith
Tom Smith, Photo credit: Edith Smith

Tom Smith, frontman degli Editors, pubblica oggi ‘Leave’, il nuovo singolo tratto dal suo imminente album solista di debutto, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, in uscita per l’etichetta Play It Again Sam, venerdì 5 dicembre 2025.

Parlando del brano, Tom ha dichiarato: “Abbiamo fatto un bel percorso con questa canzone. In un certo senso, è una canzone sulla fine di una relazione. C’è un conflitto in questo brano, ma c’è anche una risoluzione. C’è l’accettazione che le cose cambieranno di nuovo. Probabilmente è il brano più vicino al pop che ci sia in questo disco – se così si può dire.”

Il singolo è accompagnato da un video girato da James Lockey e girato nei boschi che circondano la dimora storica di  Wentworth Woodhouse nel South Yorkshire.

Show acustico in Triennale

Il 30 ottobre Tom Smith parteciperà a uno show acustico e intimo in Triennale a Milano.  Un momento speciale che permetterà ai fan di ascoltare in anteprima assoluta  le nuove canzoni.

I fan potranno inoltre vivere un momento indimenticabile riascoltando alcune canzoni degli  Editors nell’atmosfera magica di Voce. 

Tom Smith sarà accompagnato da  Nick Willes 
Presentato da Tommaso Toma

A breve saranno disponibili le informazioni per partecipare su Triennale.org

L’album d’esordio solista, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, in uscita il 05 dicembre via Play It Again Sam, dopo aver pubblicato a giugno un primo assaggio con Lights Of New York City, Tom ha condiviso il nuovo brano estratto dal disco, Life Is For Living.

