TOM SMITH: ascolta “Lights Of New York City”, il primo brano da solista del frontman degli Editors

Tom Smith, frontman degli Editors, condivide oggi il suo primo brano da solista, “Lights Of New York City”, pubblicato da Play It Again Sam.

Parlando del brano, Tom ha dichiarato: ‘Lights of New York City’ è un rimpianto per la giovinezza perduta, una canzone che guarda con nostalgia allo stupore e alla meraviglia di un capitolo passato della mia vita.

Un assaggio di ciò che ci aspetta musicalmente da Tom, il brano è frutto della collaborazione con il cantautore irlandese Iain Archer, che lo ha aiutato a plasmare e concretizzare le sue idee in questo primo progetto solista, dopo vent’anni di carriera con gli Editors e due album con Andy Burrows nel duo Smith & Burrows.

Spiegando la decisione di allontanarsi temporaneamente dal suo ruolo negli Editors, Tom ha detto: Artisticamente ho capito di voler fare qualcosa che fosse una rappresentazione più pura delle canzoni che scrivo, nello stile in cui l’ho sempre fatto: con una chitarra acustica o un pianoforte, presentate in modo semplice.

Non ho idea se il risultato sia folk, country, da crooner o cos’altro, ho semplicemente sempre sentito il bisogno di scrivere e cantare canzoni tristi.

Più spesso che no, queste canzoni crescono con la band (Editors) e si trasformano in qualcos’altro, qualcosa di più grande e spesso più diretto e incisivo.

Ma con questo progetto solista volevo che le registrazioni restassero più semplici e più vicine alle idee originali, così come le avevo concepite.