SKUNK ANANSIE: il nuovo album “THE PAINFUL TRUTH” è una scossa rock necessaria

Le icone del rock britannico Skunk Anansie pubblicano finalmente il loro attesissimo settimo album in studio, The Painful Truth, disponibile dal 23 maggio via FLG Records. Per celebrare l’uscita, la band si esibisce in un concerto speciale nei pressi di Bristol, sancendo così un ritorno carico di forza, consapevolezza e rinnovata ispirazione.

Un ritorno potente, viscerale, urgente

The Painful Truth è un disco ipnotico, provocatorio ed emotivamente carico, che mostra una band ancora all’apice della propria creatività, ma con la fame e l’urgenza di chi sa di avere ancora molto da dire.

“Non mi interessa se siamo stati grandi negli anni Novanta”, afferma Skin. “Dal punto di vista creativo è irrilevante. Nella mia bibbia del rock il primo comandamento è: se ti adagi sugli allori, appassisci e muori artisticamente, musicalmente e mentalmente. E poi finanziariamente.”

Per Skin, il passato non conta nulla. Neppure con trent’anni di carriera alle spalle e una storia che potrebbe autorizzare a sedersi. The Painful Truth è il suono degli Skunk Anansie che si mettono in discussione, che cercano un nuovo equilibrio tra ciò che sono e ciò che vogliono diventare. Il titolo stesso è una dichiarazione di intenti: una verità dolorosa, ma necessaria.

Un disco nato dalla crisi

La genitorialità, la malattia, la perdita del loro manager storico: tutto sembra congiurare contro la band, alimentando incertezze e mettendo in discussione non solo il loro futuro musicale, ma anche le ambizioni personali di Skin, Ace, Cass e Mark. Per un attimo, l’idea di fermarsi sembra reale.

Incapaci di creare a distanza via Zoom, i quattro si ritirano in una fattoria nel Devon dopo la pandemia. Lì, tra conversazioni sincere e cene condivise, tornano a suonare insieme e trasformano i propri turbamenti in musica.

“Se non avessimo fatto qualcosa di fresco e innovativo, non saremmo più stati una band. Avremmo solo fatto il karaoke degli Skunk”, dichiara Skin.

The Painful Truth: Skunk Anansie come non li avete mai sentiti

Prodotto da David Sitek (TV On The Radio), The Painful Truth è tutto fuorché nostalgia. È schietto, diretto, strutturato. È un disco che suona moderno, necessario, politicamente sveglio. Eppure, pur nella sua urgenza, non rinuncia alla capacità della band di scrivere grandi canzoni pop, anzi: gli hook sono più nitidi che mai.

SKUNK ANANSIE – Italian Tour 2025

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/41xz8xT

5/7 – BCT Music Festival, Musa Arena Benevento

6/7 – Senigallia Festival, Piazza Garibaldi Senigallia (AN)

8/7 – Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Cavea Roma

9/7 – Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse Bologna

11/7 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello Marostica (VI)

12/7 – Villa Bertelli Live, Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

13/7 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte Brescia

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/41xz8xT