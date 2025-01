SKUNK ANANSIE: ascolta il nuovo singolo “An Artist Is An Artist”

Gli Skunk Anansie, icone del rock britannico, presentano oggi il loro nuovo singolo “An Artist Is An Artist”. Un pezzo new-wave, arguto e provocatorio, prima musica dopo quasi tre anni, che trova l’acclamato quartetto all’apice delle sue forze.

Nell’affrontare i temi dell’ageismo e del nostro attuale bisogno di approvazione nell’era digitale, “An Artist Is An Artist” sembra in qualche modo richiamare il violento singolo di debutto della band, “Little Baby Swastikkka”, in termini di qualità conflittuale. Riafferma inoltre il fatto che gli Skunk Anansie facciano parte dell’orgogliosa stirpe agit-pop britannica che si estende fino ai The Slits, evocando al contempo Ian Dury.

Prodotto da David Sitek dei TV On The Radio, noto per il suo lavoro di produzione con Foals, Yeah Yeah Yeahs, Santigold, Solange, Weezer e Chelsea Wolfe, “An Artist Is An Artist” è il primo sorprendente assaggio di ciò che la band ha in serbo per il 2025. Dopo un periodo di introspezione, il lavoro con Sitek ha visto la band trasformarsi, uscire dalla propria comfort zone e rimodellarsi in una forma musicale essenziale e dinamica, pronta ad affrontare il mondo ancora una volta.

“Il suo nome compariva su molti dischi che ci piacevano. Ma nessuno suonava allo stesso modo. I progetti suonavano tutti freschi, ma soprattutto gli artisti suonavano tutti come se stessi”, dice Skin del produttore.



“Ci ha ricordato che il processo di creazione della musica non deve essere per forza così complicato. Quando si fonda una band non lo è mai. Ci ha ricordato di ridurre le cose al minimo”, continua il chitarrista Ace.



Sviluppato su un riff degli Skunk, loro marchio di fabbrica, la band ha ascoltato Sitek mentre riduceva il brano alla sua essenza più primordiale. Poi ha deciso che dovevano aggiungere un assolo di sax. “Io odio il sax, cazzo!”, fa una smorfia Skin, “poi è arrivato questo tizio fottutamente figo che ha suonato il sax come non l’avevo mai sentito prima, e a quel punto il mio mantra è diventato: fidati di Dave”.



Stranamente ciò che avrebbe dovuto sembrare sbagliato suona del tutto naturale e l’esibizione della band nel variopinto lyric video dimostra quanto siano freschi, vitali, attuali e contemporanei; un’impresa rara per un gruppo dalle vendite multimilionarie a tre decenni dal loro primo disco.

SKUNK ANANSIE – Italian Tour 2025

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/41xz8xT

5/7 – BCT Music Festival, Musa Arena Benevento

6/7 – Senigallia Festival, Piazza Garibaldi Senigallia (AN)

8/7 – Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Cavea Roma

9/7 – Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse Bologna

11/7 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello Marostica (VI)

12/7 – Villa Bertelli Live, Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

13/7 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte Brescia

