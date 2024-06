CHRYSTABELL & DAVID LYNCH: esce il 2 Agosto il disco “Cellophane Memories”

David Lynch è uno dei più grandi registi della sua generazione, protagonista assoluta della settima arte. La sua collaborazione con la cantante Chrystabell è al terzo capitolo dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico ricevuto con i precedenti ‘This Train’ del 2011 e ‘Somewhere In The Nowhere’ del 2016.

Il regista americano non è nuovo al mondo della musica, avendo spesso composto, arrangiato e registrato per i suoi film e pubblicato in passato album sperimentali in compagnia di musicisti di assoluto livello come Angelo Badalamenti, con cui nel 2018 è uscito l’omonimo Thought Gang per Sacred Bones.

L’origine di ”Cellophane Memories’ di Chrystabell e David Lynch deriva da una visione che David ha avuto durante una passeggiata notturna in una foresta di altissimi alberi, sulle cui cime ha visto una luce brillante. La luce per David aveva un suono e la cadenza della voce di Chrystabell e gli rivelò un segreto. È da queste misteriose convergenze di luce e suono, giorno e notte, cielo stellato e foresta nera che la collaborazione tra Chrystabell e David è sbocciata nuovamente.

La voce della cantante nata in Texas si ispira alle afose brezze del sud e ai sogni ad occhi aperti, mentre l’occhio del regista del Montana è come un proiettore cinematografico che tremola nell’oscurità della foresta. Insieme in passato hanno prodotto due dischi e collaborato alla serie televisiva ‘Twin Peaks: The Return’ in cui Chrystabell interpretava il ruolo dell’agente Tammy Preston. Per ‘Cellophane Memories’ hanno viaggiato attraverso portali diversi. Nelle parole di Chrystabell, l’album contiene molte porte che vengono lasciate aperte per meravigliarsi, vagare e girarsi dentro. “È come la musica d’atmosfera – racconta la cantante – non che crei l’atmosfera, ma più che altro riflette la tua.”

Come per gran parte del lavoro di Chrystabell e David del passato, anche il nuovo ‘Memories …’ porta l’ascoltatore ad interrogarsi su cosa sia esattamente un mistero. Ogni mistero per i due artisti contiene frammenti di concetti, idee, luoghi e sentimenti come la partenza e il ritorno, il paesaggio, l’atmosfera e il respiro, i meccanismi del tempo, i ricordi del passato, la luce e l’oscurità, la musica e il silenzio, l’Amore.

Sperimentare questo album significa vedere i primi deboli barlumi di un mistero accaduto in una foresta di mezzanotte molto tempo fa e ascoltare il suono di una voce che ha ispirato il ritorno dell’amore dall’oscurità.