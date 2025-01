A Place On The Map: un viaggio sonoro tra post-rock, shoegaze ed elettronica.

Nel variegato panorama musicale italiano, dove il post-rock è ancora di nicchia, emerge un progetto che ridefinisce le regole e sfida le convenzioni. A Place On The Map, band milanese nata nel 2021, pubblica il suo primo EP omonimo proponendo un’esperienza sonora unica e immersiva. Il gruppo si distingue per la combinazione innovativa di post-rock, sonorità vocali ed elettronica, creando un viaggio metafisico tra suoni e sensazioni.

Una band fuori dagli schemi

A Place On The Map nasce dall’incontro di influenze diverse con un obiettivo comune: creare musica che non sia solo ascoltata, ma vissuta. Ispirata dai giganti del post-rock come Mogwai ed Explosions in the Sky, la band mantiene una propria identità ben definita. Pur rimanendo radicati nel genere, introducono la voce di Natascia D’Amico, che aggiunge profondità emotiva, rendendo il loro sound unico nel panorama musicale italiano.

L’EP: una mappa di emozioni

“A Place On The Map” non è solo una raccolta di brani, ma un viaggio emotivo e mentale che trasporta l’ascoltatore in uno stato di immersione totale. Ogni traccia rappresenta un luogo che può essere esplorato con l’immaginazione. Il viaggio proposto dalla band esplora ricordi, momenti e sensazioni, creando un equilibrio tra melodia e caos.

Un sound che cattura e trasporta

Le chitarre atmosferiche, i sintetizzatori eterei e i ritmi pulsanti si uniscono per creare un’esperienza avvolgente. La voce di Natascia D’Amico, che si integra come un ulteriore strumento, conferisce ai brani una rara intensità emotiva.

Un progetto nato per evolversi

A Place On The Map nasce nel novembre 2021 con Giuliano Maggio (chitarra) e Francesco Frulio (basso), evolvendo nel 2024 con l’ingresso di Natascia D’Amico e Giacomo Cocetta (batteria), raggiungendo la sua maturità con una nuova identità musicale che integra elettronica e voce.

Il live: un viaggio multisensoriale

I concerti degli A Place On The Map sono esperienze sensoriali dove musica, luci e atmosfere si uniscono, creando un’atmosfera sospesa che invita il pubblico a immergersi completamente.

Un debutto che segna un nuovo percorso

Con l’uscita dell’EP “A Place On The Map”, la band celebra un percorso di tre anni e si prepara a tracciare nuove rotte nel panorama musicale, cercando di distinguersi per la loro innovazione. L’EP è disponibile dal 2 novembre 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming.

Formazione attuale:

Giuliano Maggio – Chitarra

Francesco Frulio – Basso

Marco Crimaldi – Synth/Sequenze

Giacomo Cocetta – Batteria

Natascia D’Amico – Voce

