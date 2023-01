TURNSTILE + WHITE LIES in concerto il 23 agosto all’AMA Music Festival 2023

Torna anche quest’anno AMA MUSIC FESTIVAL, dopo la grandiosa edizione del 2022! Un evento di cinque giorni all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e della sostenibilità.

Un inizio festival così non l’avete mai visto. Per la prima volta insieme, due astri lucenti del firmamento internazionale calcheranno il palco dell’Ama Music Festival nella prima giornata 2023.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/amaday1

TURNSTILE

Uno dei gruppi più scottanti del momento, non c’è palcoscenico che i Turnstile non abbiano messo in ginocchio. Marchiati da Scott Ian (Anthrax) come la rivoluzione dell’hardcore, il terremoto di Baltimora serve un mix di hardcore americano, metalcore e alt rock che ha brutalmente dilaniato il mondo in due. Coachella, Rock im Park, Rock am Ring, Primavera Sound, Dia de Los Deftones, Outbreak, Hellfest, Jera on Air: sono infiniti i festival che hanno avuto occasione di scontrarsi con le performance vulcaniche dei Turnstile, valse loro ben tre nomine ai Grammy e sold out stratosferici in ogni angolo del globo. Adrenalinici, esplosivi e devastanti, i Turnstile sono una scossa cui è semplicemente impossibile sottrarsi.

WHITE LIES

Scaraventati fra le stelle con lo stupefacente album di debutto «To Lose My Life», i White Lies non hanno nulla di ordinario. Supporti a Coldplay, Muse, Snow Patrol e sold out in tutto il mondo sono il pane quotidiano per una band in costante crescita e ben oltre l’elettrizzante: un posto fisso nelle Top Ten delle classifiche inglesi più esclusive e nei festival più eclettici del globo, i White Lies non fanno che reinventarsi con maestria, nuance e fervore impossibili da disinnescare, ricevendo premi per la loro inventiva e posizioni di rilievo assolutamente insormontabili.

Turnstile e White Lies daranno il via all’Ama Music Festival 2023 con delle performance da capogiro. Non potete assolutamente mancare.

AMA MUSIC FESTIVAL

Via Cà Cornaro, 5 – ROMANO D’EZZELINO (VICENZA)

23 Agosto 2023 – TURNSTILE + WHITE LIES

