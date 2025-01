WHITEMARY: prosegue il tour nei club di “New Biachini”, spostata al 22 marzo la data di Milano

Dopo il sold out della prima data il 17 gennaio al Locomotiv Club a Bologna, prosegue il travolgente viaggio di Whitemary nei club di tutta Italia organizzato da DNA concerti.

Un tour in cui ballare senza freni, in compagnia della sua band e dei suoi diabolici synth, tutte le canzoni del nuovo album NEW BIANCHINI, uscito a fine novembre per 42 Records.

I prossimi live in programma sono venerdì 24 gennaio all’Hiroshima Mon Amour a Torino e sabato 25 all’Urban a Perugia.

Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio si arriva poi al Monk a Roma, sua città di adozione, per un doppio imperdibile appuntamento. Due serate di festa fino a notte fonda, rese ancora più preziose dall’aftershow di Marie Davidson, esplosiva dj e producer canadese dall’approccio trasgressivo e controcorrente alla club culture, capace di coniugare elettronica e storytelling introspettivo,edai dj set in apertura di Mantis, una delle dj più eclettiche e interessanti del panorama romano, e di H501L (Musica Machina) con i suoi inimitabili viaggi sonori spaziali. Date speciali con una grafica speciale, realizzata ad hoc da Lorena Spurio, illustratrice e fumettista che ha collaborato tra gli altri con New Yorker e New York Times.

Il tour prosegue poi venerdì 21 febbraio al Duel Club a Pozzuoli (NA) e sabato 22 all’Eremo Club a Molfetta (BA).

Gran finale ai Magazzini Generali a Milano sabato 22 marzo. Ladata, inizialmente prevista per il 23 gennaio, sarà ricca di amic* e sorprese: a scaldare l’atmosfera prima del live di Whitemary, il produttore e performer di fama internazionale Clap!Clap! e il dj set di ELASI e Plastica del collettivo di music producer italiane POCHE CLTV, di cui Whitemary fa parte.Anche per questo evento, Lorena Spurio ha realizzato un’apposita grafica.

I biglietti già acquistati per la data di Milano del 23 gennaio restano validi per la nuova data. Sarà possibile richiedere eventuali rimborsi dei biglietti sul circuito di prevendita presso cui è stato effettuato l’acquisto entro due settimane a partire da oggi 21 gennaio.

Quelli di NEW BIANCHINI TOUR 2025 sono appuntamenti speciali in cui lasciarsi trasportare nell’irresistibile universo sonoro di Whitemary, un’artista il cui linguaggio musicale è tra i più riconoscibili e unici del panorama italiano.

Bastano infatti poche note di synth, il suono della cassa, quello dei bassi e l’inconfondibile delivery della voce – a metà tra il parlato e il canto di matrice jazz – a elevarla dalla massa di uscite e canzoni tutte uguali. Veri e propri marchi di fabbrica che fanno risaltare l’autarchia alla base di tutto quello che scrive, compone e produce: Whitemary fa tutto da sola, con un approccio squisitamente onesto e DIY, orgogliosamente fatto in casa e perfetto proprio nel suo voler essere imperfetto, libero, incasinato e puro.

Secondo album dell’artista, New Bianchini testimonia la sua continua volontà di evoluzione e cambiamento: “dieci nuovi pezzi presi male ma con la cassa dritta”, come li definisce lei stessa, in cui testi personali e diretti ma anche profondamente universali e esistenzialisti si fondono con un sound tutto da ballare, “veloce” e aggressivo in termini di impatto e BPM ma al tempo stesso morbido ed elegante.

NEW BIANCHINI TOUR 2025

17 gennaio Bologna – Locomotiv Club SOLD OUT

24 gennaio – Torino – Hiroshima Mon Amour

25 gennaio – Perugia – Urban

6 e 7 febbraio – Roma – Monk

warm up: Mantis e Musica Machina

aftershow: Marie Davidson (dj set)

21 febbraio – Pozzuoli (NA) – Duel Club

22 febbraio – Molfetta (BA) – Eremo Club

22 marzo – Milano – Magazzini Generali CAMBIO DATA

warm up: Clap! Clap! e POCHE CLTV (ELASI e Plastica dj set)