Concerti

SKUNK ANANSIE: a Luglio 2026 cinque concerti in Italia per la rock band britannica

SKUNK ANANSIE: la rock band britannica in tour in Italia quest’estate!

Grande ritorno nel nostro Paese per gli SKUNK ANANSIE che, dopo il successo delle date italiane della scorsa primavera ed estate, annunciano oggi cinque nuovi appuntamenti estivi.

SKUNK ANANSIE saranno in concerto il 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) in Piazza Matteotti, il 24 luglio a Bari alla Fiera del Levante, il 26 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone al Parco San Valentino e il 28 luglio a Sesto San Giovanni (MI) presso il Kozel Carroponte.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/459qjuT

Capitanati dall’inconfondibile voce di Skin, gli SKUNK ANANSIE sono una delle band più iconiche e influenti del rock britannico alternativo. Formatisi a Londra nel 1994, la band ha immediatamente attirato l’attenzione grazie al loro mix unico di influenze alternative, rock e punk, arricchito da una sensibilità dub che metteva in luce il loro background multiculturale. Nel corso della loro carriera, gli Skunk Anansie hanno venduto oltre cinque milioni di dischi in tutto il mondo. Hanno pubblicato il loro nuovo album “The Painful Truth” lo scorso maggio, accolto molto positivamente dalla critica e dai fan: un disco che segna un ritorno deciso a sonorità intense e dirette.

SKUNK ANANSIE

22 luglio 2026 – Sogliano Sonica (Sogliano al Rubicone – FC, Piazza Matteotti)
24 luglio 2026 – Locus Festival 2026 (Bari, Fiera del Levante)
26 luglio 2026 – Pisa Summer Knights (Pisa, Piazza dei Cavalieri)
27 luglio 2026 – Pordenone Blues & Co. Festival (Pordenone, Parco San Valentino)
28 luglio 2026 – Kozel Carroponte, Milano

