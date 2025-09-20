SKUNK ANANSIE: 30 anni fa usciva Paranoid & Sunburnt, un esordio esplosivo tra politica, rabbia e poesia

Era il 21 settembre 1995 quando gli Skunk Anansie pubblicavano il loro primo album in studio Paranoid & Sunburnt, dando ufficialmente voce a una nuova e potente realtà del rock britannico. A trent’anni di distanza, questo disco rimane un manifesto sonoro e ideologico, capace di scuotere le coscienze e infiammare le anime.

Pubblicato per l’etichetta indipendente One Little Indian, Paranoid & Sunburnt si impose fin da subito per l’energia travolgente e i testi di protesta, fortemente incentrati su tematiche politiche, sociali e religiose. Dall’irriverenza di Selling Jesus alla potenza emotiva di Weak, l’album dimostrò tutta la forza espressiva di Skin (voce), Ace (chitarra), Cass Lewis (basso) e Robbie France (batteria), sebbene quest’ultimo non compaia nella copertina ufficiale.

Il disco entrò direttamente all’ottavo posto nella classifica britannica, conquistando pubblico e critica grazie a un mix esplosivo di alternative rock, punk e soul. L’impatto visivo ed estetico della band – con la presenza carismatica di Skin al centro della scena – contribuì ulteriormente a renderli una delle proposte più originali e provocatorie della metà degli anni ’90.

Paranoid & Sunburnt, un’eredità ancora viva

Paranoid & Sunburnt non è solo un album d’esordio: è un grido, una dichiarazione d’intenti, un pugno nello stomaco. A distanza di 30 anni, mantiene intatta tutta la sua rilevanza, sia musicale che tematica, dimostrando come la musica possa essere veicolo di denuncia e cambiamento.

Con questo disco gli Skunk Anansie si sono conquistati un posto nella storia della musica alternativa, aprendo la strada a tante altre voci fuori dal coro. E oggi, celebrarne il trentennale significa anche riconoscere il valore della diversità, dell’attivismo e della libertà artistica.

