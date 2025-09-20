Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dischi

SKUNK ANANSIE: 30 anni fa usciva Paranoid & Sunburnt, un esordio esplosivo tra politica, rabbia e poesia

Published

Era il 21 settembre 1995 quando gli Skunk Anansie pubblicavano il loro primo album in studio Paranoid & Sunburnt, dando ufficialmente voce a una nuova e potente realtà del rock britannico. A trent’anni di distanza, questo disco rimane un manifesto sonoro e ideologico, capace di scuotere le coscienze e infiammare le anime.

Pubblicato per l’etichetta indipendente One Little Indian, Paranoid & Sunburnt si impose fin da subito per l’energia travolgente e i testi di protesta, fortemente incentrati su tematiche politiche, sociali e religiose. Dall’irriverenza di Selling Jesus alla potenza emotiva di Weak, l’album dimostrò tutta la forza espressiva di Skin (voce), Ace (chitarra), Cass Lewis (basso) e Robbie France (batteria), sebbene quest’ultimo non compaia nella copertina ufficiale.

Il disco entrò direttamente all’ottavo posto nella classifica britannica, conquistando pubblico e critica grazie a un mix esplosivo di alternative rock, punk e soul. L’impatto visivo ed estetico della band – con la presenza carismatica di Skin al centro della scena – contribuì ulteriormente a renderli una delle proposte più originali e provocatorie della metà degli anni ’90.

Paranoid & Sunburnt, un’eredità ancora viva

Paranoid & Sunburnt non è solo un album d’esordio: è un grido, una dichiarazione d’intenti, un pugno nello stomaco. A distanza di 30 anni, mantiene intatta tutta la sua rilevanza, sia musicale che tematica, dimostrando come la musica possa essere veicolo di denuncia e cambiamento.

Con questo disco gli Skunk Anansie si sono conquistati un posto nella storia della musica alternativa, aprendo la strada a tante altre voci fuori dal coro. E oggi, celebrarne il trentennale significa anche riconoscere il valore della diversità, dell’attivismo e della libertà artistica.

Compra il disco > https://amzn.to/46f1grB

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Skunk Anansie in concerto al Sequoie Music Park di Bologna Luglio 2025 Skunk Anansie in concerto al Sequoie Music Park di Bologna Luglio 2025

Reportage Live

SKUNK ANANSIE: energia pura a Bologna per il ritorno della band di Skin

Dopo il rapidissimo sold out della data all’Alcatraz di Milano dello scorso marzo, gli Skunk Anansie sono tornati in Italia per un tour estivo...

10/07/2025
Skunk Anansie Skunk Anansie

Dischi

SKUNK ANANSIE: il nuovo album “THE PAINFUL TRUTH” è una scossa rock necessaria

Le icone del rock britannico Skunk Anansie pubblicano finalmente il loro attesissimo settimo album in studio, The Painful Truth, disponibile dal 23 maggio via...

23/05/2025

Festival

Torna SEQUOIE MUSIC PARK: dal 17 giugno al 20 luglio 2025 al Parco delle Caserme Rosse di Bologna

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna dal 17 giugno al 20 luglio nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse di BOLOGNA...

24/04/2025
Concerti Marzo RockOn.it Concerti Marzo RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Marzo 2025

Lenny Kravtiz, Skunk Anansie, Limp Bizkit, Jovanotti, Sam Fender, Subsonica e molti altri.

01/03/2025