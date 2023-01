SKA-P: la band spagnola in concerto il 27 giugno allo Sherwood Festival di Padova

Come promesso, nella foresta di Sherwood arrivano i primi nomi internazionali: si tratta del grande ritorno degli Ska-P, in Italia per solo due date, tra cui quella di Padova appunto, prevista per il 27 giugno, e di Kabaka Pyramid, per il Reggae Day del 7 luglio.

La data a Sherwood sarà l’unico appuntamento in tutto il nord-est della band spagnola, che vedrà in apertura degli special guest, ancora da annunciare.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sherwood2023

SKA-P

Gli Ska-P, attivi da oltre 25 anni, sono una tra le formazioni ska più famose e rispettate al mondo: la data padovana sarà l’occasione per rivivere oltre 25 anni di carriera godendosi dal vivo la loro caratteristica miscela esplosiva di ska, punk, reggae e rock.

La band spagnola è da sempre celebre e rispettata anche per l’impegno sociale e politico di cui è intrisa, così come lo stesso Sherwood Festival: basti pensare a hit come «El vals del obrero», «Intifada», «Mis Colegas», fino ai recenti singoli come «Jaque al rey» e “Estimado John”, una fantastica dedica al fondatore dei Beatles, John Lennon, una lettera “musicale” con la quale la band spagnola risponde al famoso brano “Imagine”.

A distanza di anni, gli Ska-P si confermano una realtà unica nel panorama mondiale, capace di attirare ai concerti vecchi e nuovi fan dando vita a uno spettacolo a base di musica, festa e condivisione.

KABADA PYRAMID

L’annuncio della data arriva a una settimana di distanza da un’altra ufficializzazione da parte di Sherwood: quella di Kabaka Pyramid come ospite della settima edizione del Reggae Day il 7 luglio (aftershow: BomChilom), con ingresso a “1€ può bastare”, storica iniziativa del festival.

Kabaka Pyramid è un cantante e compositore reggae giamaicano. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2010 e si è distinto per il suo stile unico che combina reggae, hip hop e R&B.

Grande riscontro della critica, sia per il suo album di debutto, “Lead the Way”, nel 2014, che per il suo ultimo lavoro, “The Kalling”, tra le cinque nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria “Best Reggae Album”.

