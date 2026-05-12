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SHERWOOD Festival 2026: vinci i concerti del festival di Padova

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Il cartellone di Sherwood Festival 2026 si presenta particolarmente ricco e articolato, con oltre un mese di programmazione tra musica, cultura e spettacolo dal vivo.

Per partecipare al concorso e vincere un biglietto omaggio compila il form qui sotto e scegli le date preferite.

I vincitori saranno contattati tramite email qualche giorno prima del concerto.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3yDBLll

12 giugno 2026 | ZEN CIRCUS
13 giugno 2026 | UNITED WE STAND W/ CARCASS, FULCI
16 giugno 2026 | LA NIÑA + Casadilego
19 giugno 2026 | NOYZ NARCOS + DANNO & DJ CRAIM
23 giugno 2026 | FULMINACCI
25 giugno 2026 | MANNARINO
26 giugno 2026 | SUBSONICA
27 giugno 2026 | GALACTICA
30 giugno 2026 | LITFIBA
2 luglio 2026 | SALMO
7 luglio 2026 | GEMITAIZ
10 luglio 2026 | FRAH QUINTALE

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    Sul palco del Park Nord dello Stadio Euganeo si alterneranno, in ordine cronologico, Meg e Sarafine per la data inaugurale del 10 giugno, The Zen Circus il 12 giugno, la giornata metal United We Stand il 13 giugno con Carcass, Fulci e numerosi ospiti nazionali ed internazionali, La Niña con Casadilego il 16 giugno, la rassegna Sotterranei a Sherwood #10 con Gazebo Penguins e Core Mato il 17 giugno, l’Hip Hop Day #16 il 19 giugno con Noyz Narcos + Danno & DJ Craim, e Dutch Nazari il 20 giugno.

    A seguire, Fulminacci il 23 giugno, Mannarino il 25 giugno, Subsonica il 26 giugno, la serata Galactica il 27 giugno con ospiti ancora da annunciare, Barbascura X il 28 giugno, Litfiba il 30 giugno, Salmo il 2 luglio, Giancane e Zerocalcare il 3 luglio, il Reggae Day il 4 luglio con AlborosieGemitaiz il 7 luglio, Frah Quintale il 10 luglio e Caparezza il 12 luglio, già sold out.

    Sherwood è un festival indipendente, plastic free e in cammino per diventare climate positive entro il 2030, grazie anche al percorso avviato con il progetto Sherwood Changes for Climate Justice (https://www.sherwoodfestival.it/scfcj/): un laboratorio permanente di pratiche, incontri e sperimentazioni dedicato alla giustizia climatica, alla sostenibilità ambientale e all’autogestione responsabile.

    CALENDARIO 2026 (in aggiornamento)

    10 giugno 2026 | Data inaugurale – MEG + SARAFINE (1€ può bastare)

    12 giugno 2026 | THE ZEN CIRCUS

    13 giugno 2026 | UNITED WE STAND vol.1 W/ CARCASS, FULCI, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold, Silver, 3nd7r, Hammertime, Gorge

    16 giugno 2026 | LA NIÑA + Casadilego 

    17 giugno 2026 | SOTTERRANEI #10 W/ GAZEBO PENGUINS + CORE MATO (1€ può bastare)

    19 giugno 2026 | HIP HOP DAY  #16 W/ NOYZ NARCOS + DANNO & DJ CRAIM + Freestyle Battle

    20 giugno 2026 | DUTCH NAZARI + El Partydo + Sibode DJ  (1€ può bastare)

    23 giugno 2026 | FULMINACCI

    25 giugno 2026 | MANNARINO

    26 giugno 2026 | SUBSONICA

    27 giugno 2026 | GALACTICA W/ TBA

    28 giugno 2026 | BARBASCURA X

    30 giugno 2026 | LITFIBA

    2 luglio 2026 | SALMO

    3 luglio 2026 | GIANCANE CON ZEROCALCARE (1€ può bastare)

    4 luglio 2026 | REGGAE DAY #10 w/ ALBOROSIE + Patois Brothers + BomChilom & Mr. Robinson (1€ può bastare)

    7 luglio 2026 | GEMITAIZ

    10 luglio 2026 | FRAH QUINTALE

    12 luglio 2026 | CAPAREZZA (sold out)

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