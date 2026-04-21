JOAN THIELE: si aggiungono nuove date al tour estivo 2026

Reduce da un 2025 scandito dai successi del tour, dell’album JOANITA e della partecipazione all’Ariston con Eco, Joan Thiele ha incantato il pubblico della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, esibendosi all’Arena di Verona insieme a Roberto Bolle, per poi tornare sul palco di Sanremo, a febbraio 2026, nella serata delle cover al fianco di Nayt.

L’estate 2026 si accende così di nuove date, che porteranno sul palco tutta l’intensità e l’eleganza di un universo musicale unico nel suo genere.

28.04.26 – Mestre (VE), Teatro Del Parco – Bissuola Live (acoustic) SOLD OUT

28.06.26 – Caorle (VE) – Al Primo Sole (acoustic) NEW

18.07.26 – Guagnano (LE) – Are Fest NEW

23.07.26 – Milano, Parco Della Musica – Unaltrofestival(supporting Lorde)

25.07.26 – Incantomarche/Risorgimarche, Marche

26.07.26 – Fiesole (FI), Teatro Romano – Estate Fiesolana

01.08.26 – Gradisca D’Isonzo (GO), Arena Del Castello – Festival Onde Mediterranee

08.08.26 – Passo Del Tonale (TN) – Water Music Festival

16.08.26 – Vasto Marina (CH) – IILove Festival NEW

20.08.26 – Riolo Terme (RA), Parco Fluviale – Frogstock Festival

22.08.26 – Col Comano di Santa Giustina (BL) – Dolomiti Arena (acoustic) NEW

29.08.26 – Verona, Teatro Romano – Contaminazioni Musicali

Le nuove date rappresentano un’ulteriore occasione per vivere dal vivo l’atmosfera magnetica di JOANITA, il disco che ha inaugurato una nuova fase creativa per Joan Thiele e che, insieme al brano Eco, ne ha ampliato il pubblico e il riconoscimento artistico. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’universo di una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.

Joan Thiele è una cantautrice e producer poliedrica. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti”– una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.