TODAYS 2024: LCD SOUNDSYSTEM headliner a Torino il 26 agosto insieme a Nation of Language

Continuano i grandi annunci di TODAYS: sul Main Stage del Parco della Confluenza di Torino lunedì 26 agosto i nuovi headliner appena annunciati saranno gli LCD SOUNDSYSTEM per l’unica data italiana del loro tour europeo. Prima di loro si esibiranno NATION OF LANGUAGE, KHOMPA e GIULIA’S MOTHER.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yLFa1f

L’annuncio arriva subito dopo quello di Arlo Parks, headliner di martedì 27 agosto che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve. La line up di TODAYS continua quindi a prender forma con grandi nomi della scena internazionale e nazionale e cresce l’attesa per gli appuntamenti che accenderanno TORINO dal 23 agosto al 2 settembre.

LCD SOUNDSYSTEM

LCD SOUNDSYSTEM è il progetto musicale nato dalla mente di James Murphy, che con la sua etichetta DFA partendo da New York City nel 2002 ha dato vita a una nuova era sonora. Tutto è iniziato con “Losing My Edge”, una traccia che ha scosso le fondamenta della scena musicale underground. A Murphy si sono uniti poi la tastierista e cantante Nancy Whang e il batterista Pat Mahoney, trasformando gli LCD SOUNDSYSTEMin una forza inarrestabile. Una vera e propria epopea sonora che dura da più di vent’anni, che ha attraversato e catturato lo spirito dei tempi in quattro album leggendari contenenti brani iconici come “Daft Punk Is Playing At My House“, “Someone Great“, “All My Friends“, “I Can Change”, “Tonite” (Best Dance Recording ai Grammy) e molti altri. Gli LCD SOUNDSYSTEM sono James Murphy, Pat Mahoney, Nancy Whang, Al Doyle, Tyler Pope, Korey Richey, Nick Millhiser e Abby Echiverri: la loro performance è pronta a incantare il pubblico del Parco della Confluenza.

Prima di loro si esibiranno i NATION OF LANGUAGE, che porteranno sul palco il loro fervente sound evolutosi in questi anni mantenendo sempre un’inconfondibile qualità di movimento, con le loro tastiere pulsanti e i testi ricchi di inquietudine e romanticismo che catturano la vita nelle metropoli; sempre il 26 agosto sul palco di TODAYS, sarà la volta KHOMPA, progetto solista, Davide Compagnoni – batterista torinese di fama internazionale – che porterà sul palco il suo avventuroso mix di batteria, elettronica e drum triggering, definito dalla critica la batteria del futuro feat. Akasha con i suoi visual evocativi reattivi ad ogni dinamica; a inaugurare la giornata, invece, GIULIA’S MOTHER, duo pop-rock alternativo formato alla chitarra da Andrea Baileni e alla batteria da Carlo Fasciano.