NATION OF LANGUAGE live, turbine synthpop di emozioni ed energia. Reportage e scaletta del concerto a Milano

Articolo di Simona Ventrella Foto di Giorgia De Dato

In una fredda e quasi piovosa domenica di novembre i Magazzini Generali di Milano si sono trasformati in un’enorme camera di risonanza post-industriale, dove luci abbaglianti e atmosfere fumose preparavano il terreno a una serata ad alta intensità. In questo spazio sospeso, i Nation of Language hanno intrecciato synth avvolgenti, battiti irrequieti e un romanticismo metropolitano che sembra scolpito nel neon. La band di Brooklyn, giovane riferimento della nuova ondata dark wave e synth pop, è tornata in tour e in Italia con il suo magnetismo elegante e tormentato, confermandosi una delle presenze più ispirate e sinuose dell’elettronica contemporanea.

Il trio, composto da Ian Devaney, Aidan Noell e Alex MacKay, ha aperto il concerto con una carica contenuta ma pronta a esplodere. I primi brani hanno subito avvolto la platea in un abbraccio sintetico, tra onde di tastiere e bassi profondi.come un lento risveglio emotivo. Un crescendo di synth liquidi e batteria sintetica che ha messo subito in chiaro il tono nostalgico, futurista, irresistibilmente umano. Anche il pubblico, raccolto ma carico di aspettative, respirava quell’eccitazione silenziosa che precede i momenti che contano.

Nation of Language in concerto Magazzini Generali Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Devaney, con la sua voce calma ma carica di emotività, ha saputo passare senza sforzo da passaggi più riflessivi a esplosioni melodiche, facendo vibrare ogni parola. I synth si comportavano come archi futuristici, a volte morbidi, altre volte squadrati, ma sempre perfettamente orchestrati. È emersa una chimica evidente tra i membri: pur mantenendo un equilibrio tra rigore e libertà espressiva.

La scaletta ha ripercorso un po ‘tutta la discografia della band, creando un unico filo narrativo tra i diversi brani. L’inizio con “Spare Me the Decision”, è stato un momento di sospensione dolceamara, con quel ritornello che sembra nato per risuonare nelle casse di una vecchia auto parcheggiata sotto un lampione alle tre di notte. Con “Solo Obsession” e “Rush & Fever” i ritmi si sono fatti più serrati e il groove elettronico ha iniziato a pulsare, trascinando la sala, mentre la voce carismatica del frontman oscilla con naturalezza tra momenti di intimità e improvvise scariche di energia. Anche l’arrivo di “The Grey Commute” accende la sala come un neon che improvvisamente sfrigola: il basso incisivo e vibrante, mentre la voce sembra galleggiare tra malinconia e lucidità tagliente. Il pubblico, qui, abbandona la prudenza iniziale e comincia a muoversi come un’unica creatura ritmica.

Nation of Language in concerto Magazzini Generali Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

La parte centrale del set è un ritorno ai brani che hanno costruito il loro culto. “Wounds of Love” in cui la band mette in mostra tutta la sua alchimia, tra basso pulsante e synth che sembrano viaggiare su rotaie luminose, ma è con “Across That Fine Line”, forse uno dei momenti più esplosivi della serata, che,Il pubblico milanese si accende definitivamente . Le sue linee di synth, lucide come metallo, fanno da contrappunto a un beat che spinge in avanti, trascinando tutti in un vortice elettro-romantico. Il live è costruito con una cura maniacale, luci che non rubano la scena ma la scolpiscono, un suono pulito e stratificato in cui ogni melodia trova il suo spazio. Il frontman, con la sua presenza misurata ma magnetica, guida senza imporsi, lasciando che siano le trame sonore, fragili, precise, splendide, a trascinare il pubblico.

Il finale è un lento ma inesorabile crescendo. E quando arriva “The Wall & I” come chiusura, la serata assume il sapore di un addio che non vuole essere davvero un addio: una lunga coda emotiva che vibra nell’aria anche dopo l’ultimo accordo.Il concerto dei Nation of Language è stato un piccolo viaggio tra passato e futuro in cui la nostalgia non pesa e l’attualità brucia. Una notte in cui Milano si è lasciata sedurre da un synthpop che non ammicca, ma colpisce dritto, preciso, magnetico. La serata ha messo in luce la crescita e la maturità artistica della band, capaci di combinare la sintesi vintage

Clicca qui per vedere le foto dei Nation of Language a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

NATION OF LANGUAGE – la scaletta del concerto di Milano

Spare Me The Decision

Solo Obsession

Ruch & Fever

I’m Not Ready for The Change

Under The Water

On Division St

September Again

This Fracturated Mind

In Another Life

The Grey Commute

Wounds Of Love

Across That Fine line

Inept Apollo

In Your Head

Encore

Stumbling Still

Weak In Your Light

The Wall & I