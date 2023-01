SHERWOOD Festival 2023: la foresta ha i suoi primi abitanti, ecco i Baustelle

La manifestazione, che si terrà nella storica location del Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova dal 14 giugno al 15 luglio, ha comunicato oggi i primi artisti che faranno parte della line-up della nuova edizione: si tratta dei Baustelle.

La band, capitanata da Francesco Bianconi, si esibirà quindi sul palco di Sherwood martedì 4 luglio 2023, per la prima data dell’Elvis Tour.

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i Baustelle si preparano a proseguire il loro viaggio musicale con un tour che prende il nome da “Elvis”, l’attesissimo nuovo album, in uscita il 14 aprile, anticipato dall’uscita del singolo “Contro il Mondo” (già fuori ovunque), il primo assaggio di ciò che ci attende con l’uscita del nuovo disco: la band toscana in questo brano dà prova ancora una volta dell’innata capacità di essere accattivante, provocatoria e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda.

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. Una lunga attesa quindi per i fan, che potranno però godere dei nuovi brani live al festival padovano, insieme ai più grandi successi della band, tra cui l’iconica Charlie fa surf, Un romantico a Milano, Amanda Lear, e molti altri.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/baustelle-2023

Il primo annuncio per la nuova edizione di Sherwood Festival riguarda così un grande nome della musica italiana degli ultimi vent’anni. Il primo di una lunga serie, aspettando ovviamente anche qualche sorpresa di livello internazionale.

Ma Sherwood non è solo musica: ovviamente, come consuetudine, in primo piano ci saranno anche altre iniziative di natura sociale e culturale. Grande attenzione dal 2018, ad esempio, su Sherwood Changes For Climate Justice, la campagna che si pone come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale del festival.

Nelle prossime settimane verranno annunciate, insieme al cartellone artistico, novità anche in tal senso.