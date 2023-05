Echo & the Bunnymen, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult protagonisti del MEDIMEX 2023 di Taranto

Echo & the Bunnymen (unica data italiana), Diodato (prima data estiva Così speciale Tour), The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e infine The Cult sono gli headliner del Medimex 2023, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma a Taranto dal 13 al 18 giugno 2023.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3nogjLH

Anche quest’anno il Medimex propone un ampio programma di iniziative per i professionisti della musica e per il grande pubblico nei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Taranto. Grande spazio alla musica pugliese con una sezione live dedicata ai giovani talenti pugliesi – selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record – che affianca la presenza pugliese delle tre serate con gli headliner. Giovedì 15 giugno allo Spazioporto showcase di Vienna, Meschino, Larynn, Trevor, Leea Cleam, Rosanna De Pace, Freud’s Fraud, Salento All Stars e infine Macro.

Tornano anche le attività professionali e di networking, come di consueto con una prestigiosa rappresentanza del mercato musicale italiano, e le Scuole dei mestieri della musica che ogni anno offrono la possibilità di avvicinarsi alle discipline e a tutti gli aspetti della produzione musicale. In programma anche Racconti, appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato un segno e spazio quest’anno anche al jazz e alla musica d’autore con due importanti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. Medimex anche in questa edizione approfondisce lo stretto rapporto tra musica e arte con due mostre: la prima dedicata a Lou Reed, a dieci anni dalla scomparsa, e la seconda dedicata alle batterie e ai batteristi che hanno fatto la storia del Rock. E ancora installazioni, presentazioni, libri musicali e numerose attività collaterali.

MEDIMEX 2023

Rotonda del Lungomare di Taranto

venerdì 16 giugno Echo & Bunnymen e Diodato

opening act il pugliese Larocca

sabato 17 giugno The Murder Capital e Skunk Anansie

opening act il gruppo pugliese Red Room

domenica 18 giugno Tom Morello e The Cult

opening act i pugliesi Wepro