AMA Music Festival 2022: per la settima edizione doppio appuntamento a Romano d’Ezzelino (Vicenza)

A partire da mercoledì 24 agosto fino a domenica 28 agosto, si terrà la settima edizione di Ama Music Festival, un vero e proprio festival in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dare vita ad un evento che mira a diventare un punto di riferimento per il territorio ed il turismo sostenibile.

Al Festival di Agosto si aggiungono due date Preview a dir poco eccezionali con artisti del calibro di Marracash, Fabri Fibra, Noyz Narcos e Massimo Pericolo, con l’obiettivo di scaldare il palco del Festival che si svolgerà dopo un mese.

Riconosciuto come uno dei tre maggiori e più importanti eventi eco-sostenibili in Italia il Festival, che si svolgerà per il terzo anno dopo il successo dell’edizione 2021 avvenuto in completa sicurezza per gli 11mila spettatori a causa del Covid19 nella bellissima cornice di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino, continuerà il proprio percorso artistico e culturale proponendo sul proprio palco la presenza dei migliori artisti italiani del momento insieme a grandi artisti internazionali.

La line up 2022 prevede un mix eterogeneo di stili, storie e speranze della musica pop, rock, reggae ed elettronica con un programma UNICO.

AMA FESTIVAL PREVIEW

22 Luglio: MARRACASH, NOYZ NARCOS e ENSI + ULTRAVIVID

€ 32 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 40 + d.p. Parterre PIT

23 Luglio: FABRI FIBRA, MASSIMO PERICOLO e ELE A + NO BRAND

€ 30 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 40 + d.p. Parterre PIT

AMA MUSIC FESTIVAL

24 Agosto: NOTHING BUT THIEVES, VIAGRA BOYS, FAST ANIMALS & SLOW KIDS, PALAYE ROYALE

€ 30 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 40 + d.p. Parterre PIT



25 Agosto: SKA P, ZEBRAHEAD, PUNKREAS, BULL BRIGADE, HEARTS APART

€ 30 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 35 + d.p. Parterre PIT



26 Agosto: LITFIBA + tba

€ 35 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 40 + d.p. Parterre PIT



27 Agosto: RANDOM PARTY, LAZZA, TANANAI, YOUNG POLITO

€ 25 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 30 + d.p. Parterre PIT



28 Agosto: GUE’ PEQUENO, PSICOLOGI, VILLABANKS, NELLO TAVER

€ 25 + d.p. Parterre Posto Unico

€ 30 + d.p. Parterre PIT

L’edizione del 2022 di Ama Music Festival è una nuova scommessa dopo il successo dell’edizione 2021, il Festival ora punta alle 35 mila presenze e di far ricadere sul territorio pedemontano il proprio business facendo partire il proprio progetto turistico e culturale convenzionando alberghi, attività sportive, museI e centri culturali per permettere agli spettatori di non venire al Festival solamente per vivere il Live del concerto ma anche per vivere appieno il nostro bellissimo territorio, vogliamo che la gente venga in vacanza ad Ama Festival.

ORARI E ATTIVITA’

Apertura cancelli: 18.00

Chiusura cancelli: 02.00

ABBONAMENTO – PARTERRE POSTO UNICO

€100 + d.p. comprensivo di Ingresso per una persona per 5 giorni dal 24 al 28 agosto

ABBONAMENTO – PARTERRE PIT

€125 + d.p. comprensivo di Ingresso PIT per una persona per 5 giorni dal 24 al 28 agosto