SZIGET 2025 annuncia A$AP Rocky, Post Malone, Shawn Mendes, Caribou e KISS OF LIFE, il primo gruppo K-pop

Sziget Festival 2025 alza il sipario sui nuovi artisti che faranno crescere la line-up, tra gli altri, A$AP Rocky, Post Malone e Shawn Mendes. Aggiunte straordinarie alla già stellare line-up, che promette di rendere questa edizione veramente speciale. Tra i nomi già confermati, Anyma, Charli XCX e Chappell Roan e ci sono ancora molti altri artisti da svelare. L’attesissimo festival farà ritorno sull’Isola di Óbuda a Budapest dal 6 all’11 agosto 2025, trasformandola per sei giorni nell’iconica “Isola della Libertà”, in un rifugio vibrante che unisce Szitizens provenienti da oltre 100 paesi.

Tra i ritorni più attesi sull’Isola c’è Post Malone, superstar che vanta diverse nomination ai Grammy Awards 2025, famoso per il suo sound che mescola diversi generi tra hip-hop, rock, pop e trap. Annuncia la sua prima (e al momento unica) data europea arrivando a Sziget Festival, A$AP Rocky, uno degli artisti più influenti della scena hip-hop, un punto di riferimento nella cultura pop contemporanea. Completa questo trio Shawn Mendes, le cui potenti vocalità e presenza scenica magnetica hanno incantato il pubblico di tutto il mondo.

Oltre a questi tre headliner, si aggiungono alla line-up, il cantautore americano Call me Karizma, che mescola pop punk e elettronica sperimentale. Il pioniere della musica elettronica live Caribou torna sull’isola con la sua musica elettronica psichedelica e ritmi pulsanti. I virtuosi della chitarra Hermanos Gutiérrez che debuttano in Ungheria, mentre Helado Negro incanterà il pubblico con le sue composizioni sognanti. Un momento storico sarà segnato dal debutto del gruppo sudcoreano KISS OF LIFE, il primo gruppo K-pop a esibirsi al Sziget Festival.

I giganti della drum & bass Hedex e Bou si uniscono per un set esplosivo back-to-back. Le stelle emergenti Joey Valance & Brae accenderanno il palco con la loro energia e il loro mix di rap-rock e suoni ispirati agli anni ’90. Tra gli altri artisti annunciati figurano la cantautrice olandese S10, il DJ e produttore britannico Ahadadream, la cantautrice americana Isabel LaRosa e il produttore tedesco HorsegiirL.

Sziget Festival non è solo musica live, infatti, gli organizzatori svelano il primo spettacolo del celebre palco Magic Mirror. Icona del festival, il Magic Mirror ritorna come un vivace centro dedicato alla celebrazione della diversità e della libertà di espressione. I britannici Queenz sono il primo spettacolo confermato, che porteranno in scena un nuovo live show drag, pronto a incantare e sorprendere il pubblico.

Le ultime aggiunte alla line-up si uniscono a una lista già straordinaria di artisti, tra gli altri: Anyma, Charli XCX, Chappell Roan, Armin van Buuren, Justice, Nelly Furtado, Papa Roach, Kneecap, RY X. Si ricorda che la line-up è spalmata su sei giorni, il festival come sempre promette una serie di performance diversificate sui suoi numerosi palchi, soddisfacendo tutti i gusti musicali – e non solo: durante i sei giorni di festival, i Szitizens potranno immergersi in spettacoli teatrali, circo contemporaneo, artisti di strada, workshop interattivi e moltissimo altro.

Biglietti in vendita

Il Festival di Sziget tornerà dal 6 all’11 agosto 2025. I 6-Day Pass sono disponibili, con prezzi speciali per i giovani sotto i 21 anni a partire da 249€ – campeggio base incluso. Sono disponibili anche pass da 3 e da 1 giorno, e numerose opzioni di alloggio e glamping sull’Isola. Maggiori informazioni su szigetfestival.com.

Pacchetti viaggio dall’Italia

Viaggia in modo comodo ed ecologico con il Sziget Bus, con partenze da Bologna, Padova e Trieste. Porta con te valigia e tenda e raggiungi direttamente il festival in compagnia di altri Szitizens. Prezzo A/R a partire da 155€!

Se è la tua prima volta al Sziget e hai domande, o se sei un veterano pronto a dare consigli, unisciti al gruppo WhatsApp ufficiale italiano per vivere al meglio l’esperienza del festival.

