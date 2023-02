FALL OUT BOY + PVRIS + nothing,nowhere in concerto il 20 Ottobre a Milano

I FALL OUT BOY tornano finalmente in Italia! La rock band multi-platino nominata ai Grammy Awards è pronta a tornare in Italia per una concerto unico!

FALL OUT BOY

+ PVRIS + nothing,nowhere

20 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/falloutboy23

Prevendita Vivo Club dalle 10 di giovedì 16 febbraio

Vendita generale dalle 10 di venerdì 17 febbraio

I Fall Out Boy, rock band nominata ai GRAMMY Award e multi-platino, hanno annunciato l’uscita del loro ottavo album in studio dal titolo “So Much (For) Stardust” il 24 marzo 2023 e hanno dato un primo assaggio della nuova musica pubblicando il primo singolo dal titolo “Love From The Other Side“.

“So Much (For) Stardust” segna un ritorno a casa per i Fall Out Boy su più fronti; il primo ha visto la band tornare a lavorare con il famoso produttore Neal Avron, con cui ha collaborato in tre album precedenti (“From Under the Cork Tree”, “Infinity on High”, “Folie à Deux”). A proposito della collaborazione con Avron per questo nuovo disco, Stump osserva che: “Neal non solo ci ha insegnato a fare album, ma ha una capacità unica di prendersi del tempo e di concentrarsi su un disco. Abbiamo pensato che non fosse un problema lavorare di nuovo con lui, su un disco in cui questo aspetto era molto importante per noi, e lui è stato così gentile da accettare di lavorare con noi”.

