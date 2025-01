DURAN DURAN: a giugno 4 concerti a Roma, Bari e Milano

A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con The Wild Boys, la leggendaria rock band britannica – i Duran Duran torneranno nel Bel Paese con nuovi, imperdibili appuntamenti:

15 giugno 2025 Roma, Circo Massimo

16 giugno 2025 Roma, Circo Massimo

18 giugno 2025 Bari, Fiera del Levante

20 giugno 2025 Milano, Ippodromo Snai San Siro – I-Days

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4haUTZd

Prevendite dalle ore 10:00 del 24 gennaio 2025

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la loro illustre carriera quarantennale. Con 18 singoli nelle classifiche americane, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, più recentemente con il loro ultimo album in studio, la band ha consolidato il proprio posto come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica. Inoltre, hanno scritto l’unica canzone della colonna sonora di James Bond ad aver raggiunto il primo posto in tutto il mondo e hanno lavorato con alcuni dei creativi più venerati della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film-concerto di maggior successo. Tra i loro numerosi riconoscimenti figurano otto premi alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Formati a Birmingham nel 1978, i Duran Duran hanno sempre prosperato nell’ombra, abbracciando estremi artistici, emotivi ed estetici. I loro successi contagiosi e senza tempo, come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World” e “Rio”, invitano i fan a ballare e cantare insieme, ma c’è una magia unica nel vivere la loro musica sotto il velo della notte. Famosa per la perfetta fusione tra la presentazione delle loro canzoni e la moda, il design e la tecnologia, la band ha continuamente ampliato i confini della cultura pop, ridefinendo l’intersezione tra arte e innovazione.

Guidati dal carismatico cantante Simon Le Bon, insieme al tastierista Nick Rhodes, al bassista John Taylor e al batterista Roger Taylor, con una carriera pluridecennale, i Duran Duran rimangono all’avanguardia, affascinando un vasto pubblico in tutto il mondo con la loro creatività ed energia senza precedenti.

“Future Past”, il loro album del 2021, ha ricevuto ampi consensi dalla critica, compresi gli elogi della rivista Rolling Stone. Nel 2023 la band ha pubblicato il sedicesimo album in studio “Danse Macabre”, una raccolta dinamica di nuove canzoni, versioni reimmaginate dei loro successi iconici e cover audaci.

