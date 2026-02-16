Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

DURAN DURAN: a luglio 2026 in concerto a Verona, Caserta e Codroipo (Udine)

Published

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo (Udine), il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, dove l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46G6nAG

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live.

Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, si preannunciano come eventi imperdibili: serate in cui la presenza scenica della band e l’intensità delle loro performance musicali si fonderanno con l’atmosfera straordinaria di luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano. L’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin offriranno una cornice esclusiva a uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo.

DURAN DURAN

07-07-2026 – VERONA Arena ore 21:00

09-07-2026 – CASERTA Reggia di Caserta ore 21:00

11-07-2026 – UDINE Villa Manin ore 21:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46G6nAG

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025
I DAYS Milano 2025 - Coca Cola - Party I DAYS Milano 2025 - Coca Cola - Party

Festival

I-DAYS Milano 2025. SIETE PRONTI?

I-DAYS 2025 Milano Coca-Cola: si avvicina l'inizio dell'estate con i concerti agli ippodromi di Milano.

23/05/2025
Duran Duran Duran Duran

Concerti

DURAN DURAN: a giugno 4 concerti a Roma, Bari e Milano

I Duran Duran tornano in Italia nell'estate del 2025 per 4 concerti a Roma, Bari e Milano

23/01/2025

Concerti

DURAN DURAN in concerto domenica 21 Luglio a Lucca Summer Festival 2024

L’edizione 2024 di LSF si arricchisce di un nuovo straordinario evento con il ritorno dopo 12 anni sul palco di Piazza Napoleone dei Duran...

29/01/2024