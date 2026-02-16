DURAN DURAN: a luglio 2026 in concerto a Verona, Caserta e Codroipo (Udine)

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre straordinari concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. Il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo (Udine), il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, dove l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/46G6nAG

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live.

Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, si preannunciano come eventi imperdibili: serate in cui la presenza scenica della band e l’intensità delle loro performance musicali si fonderanno con l’atmosfera straordinaria di luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano. L’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin offriranno una cornice esclusiva a uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo.

DURAN DURAN

07-07-2026 – VERONA Arena ore 21:00

09-07-2026 – CASERTA Reggia di Caserta ore 21:00

11-07-2026 – UDINE Villa Manin ore 21:00

