I-DAYS Milano 2025. SIETE PRONTI?

Articolo di Serena Lotti | Foto di Andrea Ripamonti



L’altra sera Milano ha cominciato il countdown per l’inizio del Festival musical milanese più atteso dell’anno: gli I-DAYS 2025. Ieri sera noi di Rockon c’eravamo per il fischio d’inizio di uno degli eventi estivi più amati dal largo pubblico: un mega festone di inaugurazione al WPP Terrace di Milano che ha dato il via all’estate, perchà non è estate a Milano senza I-DAYS. E se è vero che la nostra amata città sembra ormai diventata una Seattle che ama stare solo in area piovose di bassa pressione, l’atmosfera al warm up party degli I-DAYS Milano Coca-Cola era invece calda, estiva, luccicante e carica di aspettative. Ad esibirsi Les Votives.

Edizione dopo edizione, I-DAYS 2025 è cresciuto con tutti gli appassionati di rock fino a diventare una vera e propria istituzione della musica globale. Insomma una storia che si racconta da sola, da ben 25 anni. Nato nel 1999 sotto il nome di Independent Days Festival, gli I-DAYS hanno ospitato negli anni headliner del livello di Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Lana Del Rey, Linkin Park, Metallica, Muse, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth, Travis Scott, Tool e tanti altri.

Nel 2024, con oltre 430.000 partecipanti, I-DAYS ha battuto ogni record di presenze per un festival italiano, confermandosi come il maggior evento musicale del Paese. E per il 2025 la posta in gioco si alza ancora.

LINEUP? Tanto già sapete chi salirà sul palco degli I-DAYS 2025! Vi mettiamo qui un utile recap!

Dopo un’edizione 2024 con numeri da urlo, I-DAYS torna con una lineup che vuole accontentare proprio tutti, artisti e band che spaziano dal pop al rock, dall’indie al country rap. E noi di Rockon ci saremo per raccontarvi e mostrarvi tutto!

2 giugno – Justin Timberlake @ Ippodromo San Siro

Unico live italiano del suo “Forget Tomorrow World Tour”. Aprirà la serata Dagny.

7 giugno – Dua Lipa @ Ippodromo La Maura

La regina del pop contemporaneo porterà “Radical Optimism” e le sue hit mondiali. Opening act: Alessi Rose.

20 giugno – Duran Duran @ Ippodromo San Siro

Quarant’anni dopo il primo concerto in Italia, la storica band inglese torna per un concerto evento.

24 giugno – Linkin Park @ Ippodromo La Maura

Un unico live in Italia per il From Zero World Tour, con Spiritbox, JPEGMAFIA e Jimmy Eat World.

15 luglio – Olivia Rodrigo @ Ippodromo La Maura

L’astro nascente del pop mondiale presenta il GUTS World Tour con girl in red e Wet Leg.

27 agosto – Post Malone @ Ippodromo San Siro

Chiude il festival con il suo “Big Ass World Tour”, accompagnato da Jelly Roll.

DOVE E COME?

Gli I-DAYS si terranno negli spazi outdoor dell’Ippodromo SNAI San Siro e dell’Ippodromo SNAI La Maura, facilmente raggiungibili con la metro M5, autobus o in bici.

E NOI DI ROCKON?

La redazione di Rockon seguirà data dopo data I-DAYS 2025 per raccontarvi e mostrarvi di tutto e di più. Ci vediamo sotto al palco per chi c’è. Per chi non c’è STAY TUNED, Rockon è prontissima! E voi?