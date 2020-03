VAirusON: la nostra playlist ai tempi del CoronaVirus

Sono tempi duri, lo sappiamo. Dopo un primo momento di silenzio, abbiamo deciso di continuare a tenervi compagnia raccontandovi la musica. Purtroppo non possiamo attraverso le foto dei concerti che tanto amate e amiamo scattare per voi, ma ci sono tanti altri modi per scoprire la musica e goderne.

Tanto per cominciare qui c’è una playlist “a tema” #CoronaVAirus che potete ascoltare mentre vi lavate le mani e pulite le superfici per quattro ore.

I titoli sono tutte quelle parole che nelle ultime settimane ci stanno tormentando: febbre, distanza, lavarsi le mani, quarantena, isolamento, ansia, panico, paura, Milano, incubazione.

Leggiamole in chiave ironica perchè non ci resta che sdrammatizzare e farci salvare dalla musica!

#stateacasa #stateconrockon