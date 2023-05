TANANAI: le foto e la scaletta del concerto sold out al Forum di Milano

Foto di Claudia Mazza

Dopo la data zero a Ponte di Legno e i sold out a Napoli e Roma, Tananai si esibisce live nella sua città, Milano, in un concerto tutto esaurito al Mediolanum Forum lunedì 8 maggio. Il tour nei palazzetti, prodotto da Friends and Partners e Magellano Concerti, proseguirà poi mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze e a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena, prima di continuare il viaggio con la musica nei principali festival estivi. Cinque palazzetti, tre sold out per un totale di 40mila biglietti venduti.

Tananai, davanti agli 11mila fan del Forum, si propone in una versione live inedita accompagnato dalla sua band, in una formazione più estesa, che vede alle chitarre Riccardo Onori ed Enrico Wolfgang Cavion, alle tastiere Daniel Bestonzo, al basso Lucio Fasino e alla batteria Donald Renda, con la direzione artistica di Stefano Clessi. 20 canzoni per quasi due ore di show, Tananai porta sul palco i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come “Baby Goddamn”, “Sesso Occasionale” e “Quelli come noi” – brano che apre il concerto, svelando Tananai a centro palco, nascosto da un sipario che cala sul primo ritornello – alle le canzoni più malinconiche, come “Abissale”, “Tre quarti” e “Fottimi”, tratte dal suo primo album di inediti “Rave, Eclissi”, certificato disco di platino.

Durante il live, in un gioco di luci colorate e megaschermi che riprendono dettagli dell’artista e della band, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica che richiama i suoi esordi da produttore, con un momento specifico dedicato alla console, per far ballare il pubblico con “Pasta”, brano che l’artista canta direttamente in mezzo ai fan in platea. Non manca un momento più intimo al pianoforte, avvolto solo da una luce bianca e dalle voci del palazzetto che cantano insieme all’artista “Rave, Eclissi” e “Giugno”. A chiudere lo show, Tananai saluta il pubblico con il l’ultimo successo, “Tango”.

Nella data del suo ventottesimo compleanno, Tananai suona al Forum di Milano e a festeggiare insieme a lui e al pubblico lo raggiungono alcuni artisti amici con cui il cantautore ha collaborato nell’ultimo anno. Salgono sul palco, infatti, Biagio Antonacci per un duetto sulle note della celebre “Sognami” – la cui versione in coppia è stata presentata durante la kermesse sanremese – e il duo Fedez e Mara Sattei, compagni di Tananai nella hit estiva “La dolce vita”. A dividere il palco con Tananai sono arrivati anche i Negramaro per una speciale performance di “Estate”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Tananai al Forum di Milano o sfoglia la gallery qui sotto

TANANAI – la scaletta del concerto

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Sognami (with Biagio Antonacci)

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

La Dolce Vita (with Fedez & Mara Sattei)

Rave, eclissi

Giugno

Estate (with Giuliano Sangiorgi)

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Encore:

Abissale

Fottimi

Serie A

Tango

TANANAI – le prossime date del tour

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 28 aprile 2023 – Ponte di Legno (BS) @ Palasport – DATA ZERO

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3MbhlUT

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Giovedì 1° giugno 2023 – Cortona (Ar) – Cortona Comics

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Sabato 15 luglio 2023 – Genova – Arena del Mare – Live in Genova Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Sabato 29 luglio 2023 – Benevento – Arena Musa

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Mercoledì 9 agosto 2023 – Roccella Jonica (Rc) – Roccella Summer Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Sabato 12 agosto 2023 – Palermo – Cantieri Culturali Alla Zisa – Green Pop Festival

Martedì 15 agosto 2023 – Olbia (SS) – Red Valley Festival

Giovedì 17 agosto 2023 – Edolo (BS) – Vallecamonica Summer Music – NUOVA DATA

Sabato 9 settembre 2023 – Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

Venerdì 25 settembre 2023 – Roma – Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3MbhlUT