SKUNK ANANSIE: energia pura a Bologna per il ritorno della band di Skin

Dopo il rapidissimo sold out della data all’Alcatraz di Milano dello scorso marzo, gli Skunk Anansie sono tornati in Italia per un tour estivo che li vede protagonisti in sette città. Il 9 luglio è stata la volta di Bologna, dove la band guidata dalla carismatica Skin ha infiammato il Sequoie Music Park, regalando al pubblico uno show memorabile tra vecchie glorie, nuove hit e messaggi forti e chiari.

Una band più viva che mai

Con alle spalle trent’anni di carriera, dischi multiplatino e uno status di culto nella scena rock mondiale, gli Skunk Anansie hanno dimostrato ancora una volta di essere una forza della natura. Il live di Bologna è stato un concentrato di energia, con Skin sempre magnetica sul palco, capace di alternare momenti di pura rabbia rock ad altri più intimi e intensi.

La scaletta ha attraversato l’intera carriera del gruppo: dalle intramontabili “Weak”, “I Can Dream”, “Hedonism”, fino ai brani più recenti come “Cheers” e “Lost and Found”, estratti dal nuovo e acclamato album “The Painful Truth”, prodotto da David Sitek dei TV On The Radio. Un lavoro che segna una nuova era per la band, più personale e potente che mai.

“The Painful Truth”: il nuovo album

Il disco nasce dopo un periodo complesso per la band: genitorialità, lutti e incertezze li hanno messi di fronte alla “dolorosa verità” (da cui il titolo), ovvero la necessità di evolversi per non diventare una cover band di se stessi. Ritiratisi in una fattoria nel Devon, i quattro hanno ritrovato la propria essenza e dato vita a un album fresco, sincero e ricco di energia.

SKUNK ANANSIE – la scaletta del concerto di Bologna

Charlie Big Potato

Because of You

An Artist Is an Artist

I Believed in You

Love Someone Else

God Loves Only You

Hedonism (Just Because You Feel Good)

Shame

You’ll Follow Me Down

Weak

I Can Dream

Twisted (Everyday Hurts)

Animal

Yes It’s Fucking Political

Tear the Place Up

Encore:

Secretly

Cheers

Highway to Hell (AC/DC cover)

Little Baby Swastikkka

Encore 2:

Lost and Found

Gli Skunk Anansie continueranno il loro tour in Italia nei prossimi giorni, con date a Marostica, Forte dei Marmi e Brescia. Per chi ama il rock viscerale e le emozioni vere, è uno show assolutamente da non perdere.

