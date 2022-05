SCORPIONS: le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Foto di Andrea Ripamonti

Gli Scorpions sono tornati dal vivo in Italia per un’unica data evento all’Arena di Verona!

50 anni di carriera, più di 120 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una delle più grandi rock band in circolazione. Dopo il successo dello show del 23 luglio 2018, gli SCORPIONS sono tornati sul palco dell’Arena di Verona per festeggiare il 50° anniversario di una incredibile carriera costellata da hit mondiali come “Wind Of Change”, “Still Loving You” e “Rock You Like a Hurricane” e l’uscita del diciannovesimo album in studio “Rock Believer”, il primo con Mikkey Dee, ex batterista dei Mötorhead.

Queste le parole di Matthias Jabs: “Ci siamo divertiti davvero tanto a registrare l’album e non vediamo l’ora di poter suonare di nuovo dal vivo”.

Klaus Meine concorda: “Non siamo mai stati così fermi tra un tour e l’altro come in questo periodo di pandemia e ovviamente la voglia di suonare dal vivo è sempre di più. Non vediamo l’ora di tornare in tour!”

Rudolf Schenker, chitarrista e fondatore della band, aggiunge: “La prospettiva di suonare con i miei compagni di band davanti a centinaia di migliaia di fan il prossimo anno e presentare il nuovo album dal vivo mi fa venire la pelle d’oca. Questo album e questo tour saranno qualcosa di davvero speciale per la nostra carriera.”

Clicca qui per vedere le foto degli Scorpions all’Arena di Verona (o sfoglia la gallery qui sotto).

SCORPIONS – La scaletta del concerto all’Arena di Verona

Gas in the Tank

Make It Real

The Zoo

Coast to Coast

Seventh Sun

Peacemaker

Bad Boys Running Wild

Delicate Dance

Send Me an Angel

Wind of Change

Tease Me Please Me

Rock Believer

New Vision

Blackout

Big City Nights

BIS

Still Loving You

Rock You Like a Hurricane