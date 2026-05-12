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“Tomorrowland’s Orchestra Symphony of Unity” il 25 settembre all’Arena di Verona

Per la prima volta in Italia uno spettacolo tra dance e musica sinfonica Dopo le esibizioni al Tomorrowland e allo Sphere di Las Vegas l’esordio in Italia sarà nel tempio scaligero della musica

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“Tomorrowland’s Orchestra Symphony of Unity” è il progetto nato nel grembo dell’iconico festival con un solo obiettivo: portare la maestosità orchestrale ad incontrare il cuore pulsante della musica dance elettronica. 

Symphony of Unity Orchestra è la straordinaria fusione di musica classica ed EDM, che torna dal vivo, per la prima volta in Italia, con più forza, finezza e potenza che mai. 

All’Arena di Verona assisteremo ad uno spettacolo davvero unico al mondo che sarà reso ancora più esclusivo dal suggestivoscenario dell’Anfiteatro scaligero, con la sua perfetta acustica che permetteranno al pubblico di intraprendere un viaggio sonoro unico, una performance che sfida le classiche divisioni musicali per catapultare lo spettatore ad oltre due ore di magistrali rivisitazioni di hit e canzoni simbolo della musica elettronica contemporanea”.

Un’orchestra al completo di oltre 50 elementi che saprà conquistare la scena dell’Arena di Verona trasformando iconici inni dance in travolgenti capolavori sinfonici: “gli archi si libereranno tra gli spalti, gli ottoni tuoneranno e la sezione ritmica si trasformerà nel battito cardiaco del pubblico presente…”

Symphony of Unity Orchestra ci ha spiegato che la musica classica e l’EDM sono più affini di quanto si possa pensare: “entrambe sono tensione e liberazione. Entrambe possono imporre il silenzio e accendere la festa”. Due mondi apparentemente distanti che all’Arena di Verona non solo si incontreranno ma “si fonderanno inqualcosa di completamente nuovo”.

Quello che è iniziato come un evento del grandioso festival Tomorrowland è divenuto “una celebrazione di suono, emozione e unità”. All’Arena di Verona con Symphony of Unity assisteremo alla nuova vita musicale di brani di leggende come Avicii e Tiësto.  Durante l’esibizione, l’orchestra reinterpreta brani classici come “Insomnia” dei Faithless, “Café del Mar” degli Energy 52 e “Titanium” di David Guetta e Sia.  Tra le altre hit rielaborate nei loro – pochissimi – show ci sono anche  “Generate” di Eric Prydz, “Reload” di Sebastian Ingrosso e brani degli Swedish House Mafia come “Don’t You Worry Child” e “Ray Of Solar”. 

La Symphony of Unity è stata lanciata nel 2019 al “Secret Kingdom of Melodia” del Tomorrowland in Belgio per festeggiare i 15 anni dell’incredibile festival in terra fiamminga.

Ora l’orchestra – che conta circa 50 musicisti al servizio del direttore d’orchestra Kevin Houben (Orchestra Nazionale del Belgio) – è pronta ad ipnotizzare il pubblico dell’Arena di Verona, trascinandolo quasi 2 ore di spettacolo tra una partitura che oscillerà da una melodia familiare…all’altra.

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