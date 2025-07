SCORPIONS: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2025

Foto di Luna La Chimia

Gli Scorpions, tra i massimi esponenti storici del Heavy Metal, si sono esibiti ieri sera al Lucca Summer Festival 2025.

“60 Years Of Scorpions – Coming Home” – Il Nuovo Tour

Quella di ieri sera è stata una serata imperdibile per tutti gli amanti del rock.

Piazza Napoleone è stata teatro di un evento straordinario: il concerto degli Scorpions, icone del rock mondiale, nell’unica data italiana del loro tour mondiale.

“60 Years Of Scorpions – Coming Home” è il tour con cui gli Scorpions stanno celebrando i 60 anni di carriera in giro per il mondo. Ieri sera è stata la volta dell’Italia grazie al Lucca Summer Festival.

Con una carriera che vanta oltre 100 milioni di album venduti, gli Scorpions sono la band rock più celebre dell’Europa continentale.

Pionieri della scena musicale globale, hanno calcato i palchi più prestigiosi del mondo, da Rio de Janeiro a Tokyo, da Mosca a Berlino, portando il loro inconfondibile sound ovunque.



In scaletta, i brani più iconici che hanno segnato la loro carriera consacrandoli come una delle band più celebri nel panorama Hard & Heavy. Non sono quindi mancate le hit immortali come “Rock You Like a Hurricane”, “Wind of Change”, “Send Me An Angel” e “Still Loving You”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Scorpions a Lucca (o sfoglia la gallery qui sotto).

SCORPIONS – La Scaletta Del Concerto di Lucca

Coming Home

Gas In The Tank

Make It Real

The Zoo

Coast To Coast

70s Medley

Bad Boys Running Wild

Delicate Dance

Send Me An Angel

Wind of Change

Loving You Sunday Morning

I’m Leaving You

New Vision – Drum Solo – The Slot

Tease Me Please Me

Big City Nights

Still Loving You

Blackout

Rock You Like A Hurricane