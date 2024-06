RED + Lansdowne: le foto del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giulia Gasparini



Dopo un concerto di grande successo tornano in Italia i RED, quartetto alternative rock metal statunitense con il nuovo album “RATED R”.

Fondati nel 2002, con nomination ai GRAMMY e certificato oro dalla RIAA, RED abbinano costantemente una strumentazione sofisticata a un songwriting incisivo. Dinamici, eclettici, avvincenti e personali, il loro talento artistico non è mai stato così evocativo e irresistibile come nel loro nuovo ottavo album in studio, “RATED R”.

Il seguito dell’acclamato “DECLARATION” del 2020 – in vetta alle classifiche per la loro etichetta indipendente, Red Entertainment – il nuovo album pubblicato a settembre 2023, vede la band affrontare diversi argomenti risonanti e rilevanti incentrati sulle divisioni ideologiche e interpersonali, confronti e sofferenze della società moderna. Si distingue per due importanti cambiamenti: Anthony Armstrong (chitarrista) alla produzione al posto del partner di lunga data Rob Graves e l’ingresso del batterista Brian Medeiros che si unisce unendosi così ufficialmente ai fratelli Armstrong e all’inimitabile cantante Michael Barnes.

Dall’autunno la formazione è in tour a supporto del nuovo lavoro e del proprio 20° anniversario con RATED R.

La cosa davvero interessante è che saremo in grado di essere gli headliner e offrire l’esperienza live uditiva e visiva completa di RED per la prima volta dopo anni!”

Chiaramente, non c’è mai stato un momento migliore per essere un fan dei RED.

