MODENA CITY RAMBLERS + FOLKSTONE insieme in concerto il 4 Luglio al Carroponte di Milano

Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner della stessa serata. Un appuntamento che si prospetta già leggendario quello in programma il 4 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MILANO).

Biglietti > https://tidd.ly/42ptdtD

Una vera e propria folk night, con le due formazioni più iconiche del genere in Italia che, nelle loro lunghe carriere hanno saputo declinare il proprio sound partendo proprio dalla radice folk e sviluppando una produzione musicale e un attitudine live, unica e distintiva.

MODENA CITY RAMBLERS

I MODENA CITY RAMBLERS, nel 2025, ottantesimo anniversario della Liberazione Italiana, trentennale della pubblicazione dello storico album collettivo ‘Materiale Resistente’ e ventennale del disco d’oro ‘Appunti Partigiani’, propongono uno speciale tour denominato “Appunti Resistenti”, che vedrà protagoniste le canzoni che, nella sua ultra trentennale carriera, la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre che quattro nuovi brani che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”. Non mancheranno, naturalmente, i ‘cavalli di battaglia’ che infiammano le platee d’Italia e non solo, ma il concerto sarà più che mai un gioioso e convinto evento musicale Resistente e Militante, con quei brani che, in questi tempi di preoccupante deriva sociale e politica, diventano ogni sera il canto di un solo Popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della nostra Repubblica, perché vissuti in una sorta di laica comunione di orizzonti che cancella palco e distanze. Le canzoni non possono che essere piccole tracce, poco più che appunti sonori di quel viaggio partito ancora prima del 1945, l’anno della Liberazione, un viaggio molte volte iniziato con scarpe rotte e il solo bagaglio di un grande Ideale, un viaggio che oggi si perpetua nella Democrazia grazie al sacrificio di tanti e la lotta di un Popolo. Canzoni come modesti atti di memoria, il cui valore artistico può essere opinabile, ma che appartengono alla cultura e alla tradizione, e il cui peso si è consolidato in un certo immaginario militante. Materia partigiana, appunti resistenti.

FOLKSTONE

I FOLKSTONE hanno pubblicato il nuovo singolo “FRAGILE” che vede il feat. proprio dei MODENA CITY RAMBLERS. Il singolo è estratto dal disco “NATURA MORTA”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile dal 21 marzo.

“Fragile” è un connubio tra due anime che si cercavano da lontano. L’incontro tra i Folkstone ed i Modena City Ramblers veste questo brano di un sapore che sa di antico, di un racconto di una voce amica accanto al camino con le note di un violino e di una cornamusa che risuonano nell’aria.

“Dedicata a colei che pulsa nelle vene e che accompagna discreta e passionale i nostri giorni. La Musica”, commenta la band.

Il videoclip di “Fragile” racconta il viaggio verso i Modena City Ramblers in un fugace giorno di primavera. Un furgone, un cappello, un incontro, voci e strumenti che si uniscono sul far della sera. L’unica cosa che non delude e tradisce, ma anzi unisce chi fa musica e chi la ascolta, è la musica stessa: “Come un fiore in una crepa nell’asfalto”.

Biglietti > https://tidd.ly/42ptdtD