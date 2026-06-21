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FOLKSTONE: prosegue il tour estivo 2026, due date speciali il 30 e 31 ottobre al Teatro Filodrammatici di Treviglio

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Folkstone in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni 2025 | foto di Katarina Dzolic
Folkstone in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni 2025 | foto di Katarina Dzolic

Dopo i primi appuntamenti che hanno già segnato l’inizio della stagione live 2026, i Folkstone continuano il loro viaggio sui palchi italiani con un calendario che li vedrà protagonisti per tutta l’estate tra festival, eventi e rievocazioni storiche. Un percorso che conferma ancora una volta il forte legame della band con la dimensione dal vivo, da sempre elemento centrale della propria identità artistica.

LE PROSSIME DATE

27 giugno – Monza – Monza Folk Fest

11 luglio – Ambria (BG) – Ambria Music Festival

7 agosto – Montelago (MC)

8 agosto – Montelago (MC) – Acoustic Set

9 agosto – Verbania (VB) – Festival Allegro con Brio

16 agosto – Borghetto (PD) – Summer Crock Fest

20-21-22-23 agosto – Finale Ligure – Viaggio nel Medioevo (Acoustic Set)

27 agosto – Empoli – Beat Festival

5 settembre – Vigo Cavedine (TN) – Una Festa che fa Vigo

2 ottobre – Campiano (RA) – Rumagna Unite

3 ottobre – Brescia – Castello di Brescia

Al termine della stagione dei festival e degli appuntamenti open air, la band approderà al Teatro Filodrammatici di Treviglio (BG) per due concerti speciali in programma il 30 e 31 ottobre 2026.

Folkstone in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni 2025 | foto di Katarina Dzolic

Un sogno nel cassetto che diventa realtà. I Folkstone a teatro. La loro musica, la vostra storia. Il gruppo porterà le proprie canzoni a teatro, sotto una nuova veste, una nuova visione. Un viaggio sonoro unico che porterà ad emozioni che rimarranno impresse, ne siamo sicuri. Canzoni di una vita che sembreranno mai udite.

«Non vedevamo l’ora di farvelo sapere. Un sogno che si realizza, grazie anche al vostro supporto nel corso di tutti questi anni. Siamo pronti a farvi scoprire nuove sfumature della nostra musica e del nostro immaginario, con la voglia di ampliare l’universo creativo Folkstone e vivere nuove esperienze da cui trarre ispirazione insieme. Vi aspettiamo! 30 e 31 ottobre, Teatro dei Filodrammatici, Treviglio (BG)», commentano i Folkstone.

FOLKSTONE AL TEATRO FILODRAMMATICI DI TREVIGLIO (BG)

30 ottobre 2026 ore 21.00

31 ottobre 2026 ore 21.00

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