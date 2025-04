ANDREA CARBONI: ascolta in anteprima il disco “Passanti, mostri e fantasmi”

“Passanti, mostri e fantasmi” è il nuovo e quarto album di Andrea Carboni, un disco fuori dal tempo dove la nuova declinazione dell’anti-pop di Carboni ha dato vita a canzoni che si susseguono come una successione di immagini e testi.

Brani che, liberi dalla tipica forma canzone, accompagnano l’ascoltatore nel mondo interiore e nella poetica che permea questo lavoro con cui l’artista si è definitivamente spogliato delle sovrastrutture delle prime uscite.

“Passanti, mostri e fantasmi” nasce da una finestra aperta sul mare della Sardegna, in un momento collettivo in cui guardarsi dentro era una delle poche risorse disponibili.

Così, mentre i dischi precedenti avevano affrontato temi come l’amore (DUE [ ]) e la critica sociale (La rivoluzione cosmetica) con uno sguardo sostanzialmente soggettivo, in questo disco lo sguardo diventa in qualche modo circolare. Attraverso otto canzoni si raccontano relazioni fra esseri umani che poi ritornano su loro stesse, un viaggio che mira a mettere in discussione ruoli, decisioni, sogni, ideali, in un continuo nascere e morire di passanti, mostri e fantasmi.

L’idea dell’album ha preso forma nell’estate del 2020, con la ricerca da parte di Andrea Carboni di una dimensione personale, un cerchio fatto solo di poche persone (Daniela Savoldi, che ha arrangiato e suonato tutti gli archi e Paolo Mauri, che ha prodotto il disco) che negli ultimi anni sono diventati parte della famiglia musicale del cantautore toscano.

Andrea Carboni lascia presto la sua città natale, Pisa, per trasferirsi a Ginevra, dove trascorre quasi tutta la sua infanzia. Tornato a Pisa, il suo primo contatto con la musica avviene attraverso lo studio del pianoforte. Successivamente si avvicina da autodidatta alla chitarra e, notte dopo notte, inizia a scrivere le sue canzoni.

Nel 2006 produce il suo primo EP ”L’Amore Manifesto”, inizia a farsi conoscere al pubblico italiano e nello stesso anno il destino lo riporta a Ginevra. Nell’ambiente in cui era cresciuto Andrea ritrova una dimensione più intima e scopre la sua vena da solista dando voce a quel complesso di sentimenti, ricordi e pensieri che nutrono la sua musica. Andrea canta in italiano, francese e inglese e presto si fa conoscere e apprezzare nell’ambiente musicale ginevrino, conquistando da subito un suo personale pubblico che lo segue con grande attaccamento. Di ritorno in Italia, registra il suo primo album ufficiale, “La Terapia dei Sogni” (Seahorse/Redbirds/Audioglobe/Prom-o-rama), uscito a Febbraio 2010e accompagnato da un ottimo riscontro di pubblico e critica. Alla fine del 2011, Andrea incontra Paolo Mauri, noto nell’ambiente musicale italiano per aver lavorato con Afterhours, Massimo Volume, Prozac+, Luci Della Centrale Elettrica e tantissimi altri: i due gettano le basi di una fruttuosa collaborazione. A luglio 2011 esce “Sassi EP” (Promorama / Audioglobe / The Orchard), contenente 4 brani (di cui uno in francese), seguito nel 2013dal full length ”DUE [ ]” (Promorama / Audioglobe / The Orchard), che che vede anche la prestigiosa partecipazione di Rodrigo D’ Erasmo (Muse, John Parish, Afterhours, etc.) ed Enrico Gabrielli (Vinicio Capossela, Baustelle, Calibro 35, etc.). Nel 2016 esce “La Rivoluzione Cosmetica”, terzo disco di Carboni, coprodotto e registrato da Alessandro Sportelli (Sick Tamburo, Appino, Angela Baraldi, etc.) col supporto di Paolo Mauri alla produzione artistica. Lo stesso anno entra a far parte della sua formazione dal vivo la violoncellista Daniela Savoldi (Muse, Calibro 35, Luci della centrale elettrica, etc.), che porta, nel marzo 2017, alla pubblicazione di un disco live, “quarantasetteminutiscarni”, registrato in duo durante un concerto al WOPA di Parma. Alla fine del 2016 inoltre Andrea fonda insieme all’amico e producer Francesco de Giorgio, il duo La Polvere, il progetto viene finanziato grazie alla vittora del bando “Toscana 100 band” organizzato dalla regione e il disco d’esordio “Punto” esce ad agosto 2017. Collabora inoltre dal 2015 con la band pistoiese King of The Opera con cui ha registrato “Pangos Sessions”, 4 EP usciti durante il 2015, ed è attualmente parte della formazione live per le sezioni di tastiere, synth, programmazione e chitarra.

