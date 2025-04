YANN TIERSEN in concerto il 6 novembre all’Alcatraz di Milano

Yann Tiersen torna con una performance unica che fonde piano solo ed elettronica per presentare il suo nuovo album Rathlin from a Distance | The Liquid Hour (in uscita oggi su Mute). Con il suo inconfondibile stile, Tiersen esplora sonorità intime e sperimentali, portando il pubblico in un viaggio musicale tra melodie evocative e paesaggi sonori elettronici. Il 6 novembre all’Alcatraz di Milano, presenterà al suo pubblico questo nuovo progetto discografico, un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo la nuova direzione artistica del celebre compositore.

In un’epoca di urgenza climatica, Yann Tiersen ridefinisce il concetto di tournée e sfida le norme capitalistiche. Un primo assaggio è ascrivibile al suo solitario tour invernale con il quale ha attraversato l’Europa, da Brest a Tallinn, senza equipaggio, accompagnato solamente dal suo cane, guidando a non più di 60 km/h con il suo furgone, evitando i soliti orpelli del consumismo da tour (hotel, camerini), chiedendo ospitalità a persone comuni. Un’esperienza unica che gli ha permesso inoltre di viaggiare a bordo della sua barca a vela Ninnog, navigando attraverso l’Irlanda, le Isole Faroe, la Scozia, le Shetland, il Galles e la Cornovaglia, portando così la sua musica all’interno di paesaggi straordinari e contesti intimi, creando inoltre solidi legami con numerosi organizzatori locali.

Rathlin from a Distance | The Liquid Hour è un album diviso in due parti distinte ma allo stesso tempo interconnesse tra loro, ciascuna con caratteristiche sonore uniche. Rathlin from a Distance è costituito da otto tracce di pianoforte strumentale introspettivo, mentre The Liquid Hour è un’ampia miscela di elettronica e ritmi psichedelici che sfida ogni genere.

Rathlin from a Distance prende il nome da un’isola dell’Irlanda del Nord, contiene otto brani strumentali per pianoforte, ognuno dei quali porta il nome di una località che Tiersen ha visitato durante il suo viaggio in barca a vela del 2023. Dal Faro di Fastnet nell’Atlantico alle Isole Faroe, alle Shetland e alle tranquille acque del Canale di Caledonia in Scozia, questi brani riflettono un viaggio alla scoperta di sé e del proprio io. Il lavoro al pianoforte di Tiersen crea un’atmosfera quasi ipnotica, in cui ogni tappa del viaggio segna un livello di coscienza più profondo. La musica evoca un senso di spazio, introspezione e tranquilla contemplazione. Così Tiersen descrive questa parte del suo lavoro: “C’è qualcosa di trasformativo nello stare immersi in mare. Lontano dal rumore e dal peso del mondo, ci si ritrova con le forze grezze e indomite della natura – e con se stessi. È uno spazio in cui puoi iniziare a mettere in discussione le tue convinzioni, la tua identità, il tuo genere, persino la persona che pensavi di essere. Ho iniziato a liberarmi delle aspettative, dai costrutti e dai ruoli che la società ci impone. Le onde richiedono onestà”. E continua: “Rathlin from a Distance nasce da questa esperienza. Ogni brano per pianoforte è legato a un luogo che abbiamo visitato, ma anche a un momento di meditazione. È come se avessi tracciato al suo interno mappe del sé. Ogni traccia è destinata a guidarvi verso il nucleo più profondo, per scoprire il vostro vero io, non la versione di voi stessi plasmata dalle aspettative della società. È un invito a connettersi, a essere vulnerabili e a trovare conforto nell’autenticità che deriva dall’affrontare le forze che ci circondano – e dentro di noi”.

Mentre Rathlin from a Distance è meditativo, The Liquid Hour è una dichiarazione musicale audace e urgente, che si apre con un brano epico e travolgente che incanala il desiderio di Tiersen di un cambiamento sociale e politico. L’ispirazione per questa sezione dell’album è nata dalle esperienze in mare di Tiersen, in particolare da un momento in cui ha ammirato le luci di Belfast, da solo al timone della sua barca a vela nel cuore della notte, dopo quasi due mesi di navigazione. Questo momento di serenità ha portato a profonde riflessioni sulla storia travagliata della città e sul suo legame con lotte politiche più ampie. L’ampia tavolozza sonora di The Liquid Hour mescola musica ambient atmosferica, groove ipnotici e strumentazione elettronica di grande impatto, con la voce ammaliante di Émilie Quinquis che aggiunge una dimensione potente al messaggio dell’album. Tiersen spiega “Penso ai lividi lasciati dai sistemi che si accaniscono contro di noi, sento la furia che sale – antica, cruda, elettrica. Brucia dentro di me. L’acqua diventa uno specchio della mia rabbia. E della speranza. C’è una guerra da combattere contro le viti soffocanti del capitalismo, che legano le nostre radici e rubano la nostra luce. È una distruzione di tutto ciò che è rotto. Una ricostruzione, mano nella mano, cuore a cuore, finché non ci sarà più spazio per la disperazione. La sento gonfiarsi dentro di me, questa energia, questo impulso ad agire, a riunirsi, a gridare, a sollevarsi. Perché il futuro non aspetta. È lì – accecante, brillante, gender-fluid, scintillante di luminosità. Questo è per voi. Con la vostra speranza e la vostra rabbia. Per tutti noi, per quello che sta arrivando, per quello che costruiremo insieme. La colonna sonora della nostra rivolta”.

