YANN TIERSEN: unica data il 27 febbraio 2024 a Padova per presentare “Kerber Complete”

Yann Tiersen torna in Italia per un’unica data il 27 febbraio 2024 all’Hall di Padova, in cui presenterà il suo ultimo lavoro Kerber Complete.

Biglietti in vendita a questo link> https://bit.ly/yanntiersen24

Kerber Complete raccoglie diverse versioni di Kerber, album pubblicato nel 2021. All’interno sono presenti una nuovissima registrazione di Kerber per pianoforte solo e remix e rielaborazioni di artisti del calibro di Terence Fixmer, Beatrice Dillon e Laurel Halo, oltre ai remix di Tiersen di NEU!, Keeley Forsyth, Michael Price e Simon Fisher Turner & Edmund de Waal.

Un tour che si pone come la continuazione di concerti unici nel suo genere che hanno visto Tiersen partire dalla sua casa di Ushant e viaggiare in Irlanda, nelle Isole Faroe, in Scozia, a Liverpool e in Galles a bordo di una barca a vela. Un tour strutturato in modo da consentire alle comunità locali di invitare l’artista a esibirsi, dando vita a spettacoli indimenticabili in luoghi non convenzionali e intimi come pub, chiese, negozi di dischi ed ecovillaggi.

Tiersen si sposterà da un concerto all’altro, attraversando l’Europa, a bordo del suo camper ricercando così connessioni personali nuove ed eliminando qualsiasi barriera tra artista e pubblico. Momenti di convivialità che saranno condivisi anche durante pranzi e cene che vedranno l’artista essere ospitato a casa di amici, promoter, proprietari di locali o case di alcuni fan.

YANN TIERSEN

martedì, 27/02/2024 – PADOVA – Hall

