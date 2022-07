RAMMSTEIN: le foto e la scaletta del concerto di Torino

Finalmente dopo un’attesa lunga quasi 3 anni arrivano i Rammstein, in concerto ieri sera allo Stadio Olimpico Grande Torino per presentare il nuovo album “Zeit“, il disco giusto per questa grande rock band tedesca per stringere i pugni e sventolare in alto la bandiera.

La leggendaria esperienza live del sestetto di Berlino torna in Italia per un concerto tutto esaurito e come sempre spettacolare, innovativo e infuocato con un palco largo 60 metri e 1000 tonnellate di attrezzatura!

Rammstein in concerto a Torino | Foto Roberto Finizio per www.rockon.it

Quando il tour negli stadi ha dovuto essere rimandato a causa della pandemia, i Rammstein hanno impiegato il loro tempo per lavorare al nuovo ottavo album in studio.

Till Lindemann (voce), Paul Landers (chitarra), Richard Z. Kruspe (chitarra), Flake (tastiera), Oliver Riedel (basso) e Christoph Schneider (batteria) hanno speso due anni a lavorare sulle undici canzoni del nuovo disco “Zeit“, brani che hanno arricchito la scaletta della band, come sempre composta dai grandi classici del gruppo.

Nel corso di una carriera quasi trentennale, i Rammstein hanno venduto più di venti milioni di album in tutto il mondo, diventando una delle rock band di maggior successo della storia.

RAMMSTEIN – la scaletta del concerto di Torino

Music for the Royal Fireworks (George Frideric Handel song)

Armee der Tristen (da Zeit)

Zick Zack (da Zeit)

Links 2-3-4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Zeit (da Zeit)

Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Encore:

Engel (with Duo Abélard) (Piano-Version, performed on B-stage)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Encore 2:

Rammstein

Ich will

Adieu (da Zeit)

Sonne (Piano-Version)

Haifisch (Haiswing Remix by Olsen Involtini)

Ohne dich (Piano-Version)