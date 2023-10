POOH: le foto e la scaletta del concerto al Pala Alpitour di Torino

Foto di Luca Moschini

Dopo la lunga striscia di sold out iniziata dallo stadio San Siro, la band che ha fatto la storia della musica italiana si è esibita al Pala Alpitour di Torino nell’ambito del tour “Pooh – Amici X Sempre” la sera del 13 ottobre.

I Pooh son tornati dal vivo a sette anni dall’ultimo concerto per rivivere oltre 50 anni di carriera: 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, un’occasione imperdibile per rivivere musiche che da mezzo secolo emozionano intere generazioni.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno ripercorso i loro grandi successi, tra cui “Amicixsempre”, storico brano del 1996 che hanno pubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme.

Intanto, è di pochi giorni l’uscita di “Parsifal – 50° anniversario”, riedizione speciale celebrativa dell’album che ha segnato la storia dei Pooh e che quest’anno compie 50 anni, mentre la scaletta dei concerti è contenuta in “Amicixsempre 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei Pooh pubblicata lo scorso giugno.



“Tornare sul palco è un’emozione sempre nuova – spiega Roby Facchinetti – anche dopo 57 anni che facciamo questo mestiere straordinario, trovarci ogni sera davanti ad un pubblico che ci dimostra così tanto affetto e calore è commovente. La musica ha questo potere, è immortale ed è in grado di riunire le persone”.

“Tra i brani che portiamo sul palco c’è anche Parsifal – aggiunge Dodi Battaglia – un capolavoro che ha segnato un punto di svolta nella nostra carriera ma anche nella musica di quegli anni e che quest’anno compie esattamente 50 anni. Lo abbiamo voluto celebrare con una riedizione uscita pochi giorni fa! Quello che stiamo presentando è il concerto più lungo della nostra carriera, per poter portare sul palco tutti quei brani che hanno fatto la nostra storia e che il nostro pubblico ci chiede a gran voce”.

“Durante i concerti non possono mancare il ricordo di nostro fratello Stefano – tiene a precisare Red Canzian – a cui dedichiamo un momento speciale, e il ricordo del nostro poeta Valerio Negrini, scomparso esattamente 10 anni fa e che rivive attraverso i meravigliosi testi che ha scritto”.

Clicca qui per vedere le foto dei Pooh in concerto al Pala Alpitour di Torino (o sfoglia la gallery qui sotto):

POOH – La scaletta del concerto al Pala Alpitour di Torino

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

Ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal, 1ª parte

Parsifal, 2ª parte

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria Marea

Pierre

40 primavere

Solo voci

Uomini soli

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica