PERSIANA JONES: le foto del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Trentacinque anni di attività, più di 1200 concerti tra Italia e Europa e 500.000 km percorsi, per la ska punk band Persiana Jones, live Venerdì 13 ottobre a Hiroshima Mon Amour coni brani di “Una vita fantastica”, il decimo album pubblicato lo scorso giugno 2023, oltre alle hit storiche del passato.

A distanza di quattro anni dall’ultimo EP “Ancora!” uscito nel 2019, i Persiana sono tornati in studio per celebrare i tre decenni della loro carriera. Nasce così “Una vita fantastica”, il 10° album della band, in puro stile “Persiana Jones” in tutto e per tutto: ritmi in levare e chitarre distorte, campionamenti e scratch, potenti riff di fiati e l’energia di una band che riesce a convogliare la potenza dei live anche in studio di registrazione. La band vede Silvio Carruozzo alla voce, Beppe Carruozzo al basso, Bob Marini e Fabio “Whito” De Grazia alle chitarre, Maurizio “il Gatto” Planker alla batteria, Yomar “el Perro” Cardoso al trombone, e si avvale ancora una volta della tromba di Stefano Cocon.

Nati tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, i Persiana hanno solcato per anni i palchi di tutta Italia, condividendoli con Linea 77, Derozer, Punkreas e Africa Unite. Pur riscuotendo un buon successo, non hanno mai pensato che la musica potesse essere un lavoro a tempo pieno, tanto che hanno sempre continuato a incastrarla tra le loro attività.

«Abbiamo iniziato a suonare SKA dal primo concerto senza sapere di preciso la storia di questo genere, semplicemente era lo stile musicale che si avvicinava di più al nostro stile di vita. Avevamo voglia di suonare cose divertenti, ma non demenziali (come molte volte è capitato di veder scritto su di noi). Non so darti una definizione precisa, di solito quando ci chiedono che tipo di musica è, diciamo che è un reggae più veloce, anche perché è dallo ska che è nato il reggae. I primi pezzi di Bob Marley erano ska.» – racconta Beppe, bassista dei Persiana Jones.

Niente major, niente atteggiamenti altezzosi, solo voglia di stare insieme e di fare festa e testi mai banali che ricalcano il loro modo di vedere il mondo. «Una vita Fantastica» è il manifesto di questa nuova fase della loro vita personale e artistica. Tutto da ascoltare e da ballare.

