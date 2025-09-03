Connect with us

Reportage Live

OLLY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Published

Foto di Marco Arici

La Grande Festa” di Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, è iniziata all’Ippodromo di Milano la sera del 2 settembre e proseguirà fino a giovedì 4, per due date super sold-out a conclusione del tour estivo “TUTTA VITA”.

Per la prima volta il cantante genovese ha avuto la possibilità di esibirsi davanti a una platea tanto grande (con i biglietti che andarono polverizzati in trenta minuti) in quella che è a tutti gli effetti una festa corale. Il pubblico inizia a cantare mezz’ora prima dell’inizio del live: in diffusione vengono sparati al massimo grandi classici della musica italiana che raggiungono il culmine un paio di minuti prima dell’inizio dello show con “Albachiara” di Vasco che i fan cantano come se fossero a Modena Park.

Il live è una perfetta sintesi di ciò che sono stati i mesi precedenti per il 2001 ligure, energia, dinamismo, emozione e coinvolgimento, lo spazio del pit che divide i ragazzi sul palco da quelli in parterre per stasera sembra non esistere.
C’è spazio anche per un grande annuncio da parte di Federico: oltre alle date già annunciate nei palazzetti per questo inverno la prossima estate si esibirà nel suo primo stadio, a casa sua, al Luigi Ferraris di Genova, che riaprirà le porte alla musica dopo 22 anni.

Ad arricchire lo show hanno raggiunto Olly sul palco Emma Marrone ed Enrico Nigiotti.

Clicca qui per guardare tutte le foto di Olly a Milano (o scorri la gallery qui sotto)

Olly

OLLY: la scaletta di Milano

  1. È festa
  2. L’anima Balla
  3. Polvere
  4. Quei ricordi là
  5. Bianca
  6. Una vita
  7. Un’altra volta
  8. Paranoie
  9. A noi non serve far l’amore
  10. Ho voglia di te
  11. La lavatrice si è rotta
  12. A squarciagola
  13. Acustico: Quando piove/ Hai fatto bene/ Ho un amico/ L’amore va/ Sopra la stessa barca/ Per due come noi
  14. Depresso Fortunato
  15. Scarabocchi
  16. Fammi morire
  17. Noi che
  18. Questa domenica
  19. I cantieri del Giappone
  20. Balorda Nostalgia
  21. Il campione
  22. Devastante
  23. Menomale che c’è il mare
