OLLY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

“La Grande Festa” di Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, è iniziata all’Ippodromo di Milano la sera del 2 settembre e proseguirà fino a giovedì 4, per due date super sold-out a conclusione del tour estivo “TUTTA VITA”.

Per la prima volta il cantante genovese ha avuto la possibilità di esibirsi davanti a una platea tanto grande (con i biglietti che andarono polverizzati in trenta minuti) in quella che è a tutti gli effetti una festa corale. Il pubblico inizia a cantare mezz’ora prima dell’inizio del live: in diffusione vengono sparati al massimo grandi classici della musica italiana che raggiungono il culmine un paio di minuti prima dell’inizio dello show con “Albachiara” di Vasco che i fan cantano come se fossero a Modena Park.



Il live è una perfetta sintesi di ciò che sono stati i mesi precedenti per il 2001 ligure, energia, dinamismo, emozione e coinvolgimento, lo spazio del pit che divide i ragazzi sul palco da quelli in parterre per stasera sembra non esistere.

C’è spazio anche per un grande annuncio da parte di Federico: oltre alle date già annunciate nei palazzetti per questo inverno la prossima estate si esibirà nel suo primo stadio, a casa sua, al Luigi Ferraris di Genova, che riaprirà le porte alla musica dopo 22 anni.

Ad arricchire lo show hanno raggiunto Olly sul palco Emma Marrone ed Enrico Nigiotti.

OLLY: la scaletta di Milano