NICK MASON: le foto e la scaletta del concerto a Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

Batterista eccezionale e co-fondatore degli storici Pink Floyd – nonché unico componente che è rimasto fisso nel gruppo sin dal 1965 – Nick Mason è anche un compositore, produttore discografico, pilota automobilistico e scrittore. Figlio d’arte, si avvicina alla musica nei primi anni ’60, quando, con Roger Waters, fonda i Sigma 6, band che vede bazzicare, tra i tanti, anche Syd Barret. Nel 1965 il gruppo, che nel frattempo ha cambiato nome svariate volte, assume definitivamente il titolo The Pink Floyd, dando vita ad una tra le band che hanno fatto la storia della musica.

Il gruppo, che prende il nome da due bluesman della Georgia, Pink Anderson e Floyd Council, viene fondato dal cantante e chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright, a cui si aggiunge nel 1967 il chitarrista David Gilmour, che prende il posto di Barrett, progressivamente emarginatosi nel giro di poco a causa del pesante abuso di sostanze.

Per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera per Tener-a-mente festival Nick Mason con la band Saucerful of Secrets hanno portato in scena brani tratti dalla discografia pre ‘Dark Side Of The Moon‘ per un ritorno agli albori della band, un viaggio negli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che sarebbe poi diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Non si tratta di una tribute band, ma si vuole ‘catturare lo spirito dell’epoca’ e trasmetterlo al pubblico tramite tracce tratte da dischi come ‘The Piper At The Gates Of Dawn’, ‘A Saucerful Of Secrets’ e ‘Ummagumma’.

NICK MASON – la scaletta del concerto di Gardone Riviera

Tutte canzoni dei Pink Floyd

Set 1:

One of These Days

Arnold Layne

Fearless

Obscured by Clouds

When You’re In

Candy and a Currant Bun

Vegetable Man

If

Atom Heart Mother

If (Reprise)

Remember a Day

Set the Controls for the Heart of the Sun

Set 2:

Astronomy Domine

The Nile Song

Burning Bridges

Childhood’s End

Lucifer Sam

Echoes

Encore:

See Emily Play

A Saucerful of Secrets

Bike