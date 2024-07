NICK CARTER: foto e scaletta del concerto al Teatro Arcimboldi di Milano

Foto di Luna La Chimia

Nick Carter, il membro più giovane della boyband americana “Backstreet Boys“, si è esibito la sera del 25 Luglio in concerto all’ Arcimboldi di Milano per la prima delle due date italiane del suo tour da solista.

“Who I Am – World Tour 2024 Europe” – Il Tour Solista di Nick Carter

Lo scorso 25 Luglio il noto cantante americano ha tenuto al TAM il primo dei due concerti in Italia del suo tour da solista, il primo dopo ben sette anni.

Il concerto si è aperto con la famosissima “Larger Than Life”, canzone dei Backstreet Boys dedicata ai loro fan, per poi proseguire con una scaletta ricca in cui ha miscelato i grandi classici del repertorio dei BSB, che hanno colpito il lato più romantico della platea, le sue canzoni soliste e le sue riletture di hit degli anni ’80 e ’90. Brani con cui tutti sono cresciuti e che sono stati cantati a gran voce da tutti i presenti in teatro.

A 44 anni, Nick è uno showman perfetto: balla, canta, trascina e scherza con il pubblico: quello che è stato offerto al pubblico è stato uno show di intrattenimento.

Un tuffo nel passato quello generato da Carter in un vero e proprio effetto nostalgia per gli anni Novanta, testimoniando come la sua popolarità (così come quella dei Backstreet Boys) sia rimasta intatta anche dopo 31 anni di carriera.

NICK CARTER: La Scaletta Del Concerto A Milano

Larger Than Life

Everybody Wants To Rule The World

Sunglasses At Night

Get Over Me

Don’t You (Forget About Me)

Dirty Laundry

I Got You

Shape Of My Heart

80’s Movie

With or Without You

Wanted Dead Or Alive

19 In 99

You Shook Me All Night Long

I Need You Tonight

Do I Have To Cry For You

Just Want You To Know

We’Ve Got It Goin’ On

Superman

Faithfully

Blow Your Mind

Help Me

As Long As You Love Me

Just What I Needed

Quit Playing Games (With My Heart)

Everybody (Backstreet’s Back)

I Want It That Way