NANOWAR OF STEEL: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Con il nuovo lavoro “Italian Folk Metal”, ricco di riferimenti al folclore italiano, i Nanowar of Steel mettono il proprio tocco metal ironico sui vari suoni tradizionali del bel paese. Ogni canzone è eseguita in uno stile distinto della musica popolare italiana: i suoni della musica neomelodica di Napoli si scontrano con le potenti chitarre su “Scugnizzi of the Land of Fires” e le fisarmoniche veloci (elemento dominante della mazurka del nord Italia) sono stratificate con assoli di chitarra vorticosi su “La Mazurka del Vecchio che Guarda i Cantieri”.

La nota metal – pop band romana si è aperta a nuovi orizzonti e non smette di stupire. Dal successo del singolo “La Polenta Taragnarock” feat. Giorgio Mastrota a quello de “La Maledizione di Capitan Findus”.

Clicca qui per vedere le foto dei Nanowar of Steel al Druso di Ranica ( Bergamo ) (o sfoglia la gallery qui sotto).

NANOWAR OF STEEL: la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Intro : Requiem per Gigi Sabani in Re Minore

La Maledizione di Capitan Findus

Bestie di seitan

Il cacciatore della notte

Ironmonger (The Copier of the Seven Keys)

Scugnizzi of the Land of Fires

V per Viennetta

Norwegian Reggaeton

Gabonzo Robot

Il Signore degli Anelli dello Stadio

Uranus

Hail to Liechtenstein

Nanowar

Odino and Valhalla

Vegan Velociraptor

Rosario

Valhalleluja

La Polenta Taragnarock

Giorgio Mastrota (The Keeper of Inox Steel)

Feudalesimo e libertà